Сирийские власти не применяли химического оружия с апреля - Пентагон

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Власти Сирии не применяли химического оружия с момента удара США по сирийской авиабазе в апреле, заявил глава объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.
Белый дом в июне заявил, что президент Сирии Башар Асад готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства будет высока. После этого появлялись несколько сообщений о якобы применении властями Сирии химоружия. Так, в начале июля ряд оппозиционных сирийских информационных интернет-порталов заявили о применении хлора в Айн-эт-Терме, командование сирийской армии назвало эти сообщения лживыми и сфабрикованными. В субботу немецкая газета Welt со ссылкой на источники в сирийской оппозиции и западных разведслужбах обвинила власти Сирии в нескольких случаях применения химоружия под Дамаском в июле.
"Асад получил в апреле сигнал, что будут последствия, если использовать химическое оружие против своих собственных граждан. Время прошло, и он не использовал его с того времени", — сказал генерал на форуме по безопасности Aspen Institute.
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Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) в начале апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.
Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.
В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.
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Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.