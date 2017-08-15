В Запорожской области за неделю отравились более 500 человек

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. В Запорожской области за неделю с подозрением на заболевания острыми кишечными инфекциями обратились 508 человек, сообщает издание "Первый Запорожский" со ссылкой на Запорожский областной лабораторный центр МOЗ Украины.

По данным ведомства, заболеваемость оказалась выше уровня среднего многолетнего показателя. Среди причин заболеваний кишечной инфекцией больше всего отправлений приходится на молочную ─ 23,7%, мясную ─ 20%, овощи и фрукты ─ 18,5% и рыбную продукцию ─ 11%. По месту приобретения удельный вес пищевых продуктов, купленных на стихийных рынках, составляет 23%, узаконенных рынках ─ 33%.

Почти в половине случаев — заболевания кишечной инфекции, связанные с употреблением продуктов и блюд, которые готовились и хранились в домашних условиях.

Также за последнюю неделю в области зарегистрировано два случая вирусного гепатита А ─ в Запорожье и Токмаке.

По словам специалистов, в текущем году регистрируются более высокие показатели заболеваемости кишечной инфекцией, чем за аналогичный период прошлого года.

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