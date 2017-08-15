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    Во Львовской области на свадьбе массово отравились люди

    (обновлено: )10101
    Как стало известно, в понедельник в инфекционное отделение Золочевской ЦРБ с диагнозом острый гастроэнтероколит в состоянии средней тяжести поступило 7 человек, из них один ребенок.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. В селе Яновцы Золочевского района во время свадьбы отравились семь человек, их доставили в больницу с диагнозом гастроэнтероколит в состоянии средней тяжести, сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной госадминистрации.

    Как стало известно, среди пострадавших ребенок 2013 года рождения.

    "14 августа в 22:25 в инфекционное отделение Золочевской ЦРБ с диагнозом острый гастроэнтероколит в состоянии средней тяжести поступило 7 человек (из них 1 ребенок), которые 14 августа употребляли продукты во время свадьбы в кафе "Немо" с. Яновцы Золочевского района", – говорится в сообщении.

    Как сообщалось ранее, в Очаковскую центральную районную больницу были доставлены 6 детей возрастом от 3-х до 12-ти лет с признаками пищевой токсикоинфекции, из них 4 уже выписаны.

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