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    В Луцке мать отравила алкоголем младенца

    (обновлено: )14911
    Инцидент произошел ночью в среду. Патрульные обнаружили двух женщин и мужчину с признаками алкогольного опьянения. Вместе с ними был младенец,в коляске которого был разлит алкоголь.
    Младенец получил интоксикацию
    Патрульная полиция Луцка

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В Луцке полуторамесячный младенец, которого патрульные забрали посреди улицы у пьяной матери, находится в реанимации с признаками интоксикации.

    Патрульная полиция Луцка
    Мать отравила младенца алкоголем

    Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, инцидент произошел сегодня, 16 августа, около 4.00. Отмечается, что сообщение о нарушении общественного спокойствия и громком плаче ребенка поступило с бульвара Дружбы народов. Там патрульные обнаружили двух женщин и мужчину с признаками алкогольного опьянения, очевидно, компания распивала спиртное в подъезде. "Одна из женщин держала на руках полуторамесячного младенца, в детской коляске был разлит алкоголь. Мать ребенка была настолько пьяна, что едва держалась на ногах, при этом высказывалась нецензурно в адрес инспекторов и проявляла агрессию", — отметили в пресс-службе.

    Патрульные приняли решение немедленно доставить ребенка в больницу, а мать — в горотдел. Мальчик до сих пор находится в реанимационном отделении областной детской больницы. Все материалы по делу передали в ювенальную превенцию, а также проинформировали соцслужбы.

    Напомним, патрульные полицейские в Ровно достали младенца из закрытого автомобиля, в котором ребенок был заперт при 30-градусной жаре. По словам очевидцев, ребенок был заперт не менее 30 минут.

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