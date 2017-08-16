В Луцке мать отравила алкоголем младенца

Патрульная полиция Луцка

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В Луцке полуторамесячный младенец, которого патрульные забрали посреди улицы у пьяной матери, находится в реанимации с признаками интоксикации.

Патрульная полиция Луцка Мать отравила младенца алкоголем

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, инцидент произошел сегодня, 16 августа, около 4.00. Отмечается, что сообщение о нарушении общественного спокойствия и громком плаче ребенка поступило с бульвара Дружбы народов. Там патрульные обнаружили двух женщин и мужчину с признаками алкогольного опьянения, очевидно, компания распивала спиртное в подъезде. "Одна из женщин держала на руках полуторамесячного младенца, в детской коляске был разлит алкоголь. Мать ребенка была настолько пьяна, что едва держалась на ногах, при этом высказывалась нецензурно в адрес инспекторов и проявляла агрессию", — отметили в пресс-службе.

Патрульные приняли решение немедленно доставить ребенка в больницу, а мать — в горотдел. Мальчик до сих пор находится в реанимационном отделении областной детской больницы. Все материалы по делу передали в ювенальную превенцию, а также проинформировали соцслужбы.

Напомним, патрульные полицейские в Ровно достали младенца из закрытого автомобиля, в котором ребенок был заперт при 30-градусной жаре. По словам очевидцев, ребенок был заперт не менее 30 минут.