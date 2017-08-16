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    Свадьба в Волынской области закончилась массовым отравлением

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    Как сообщил генеральный директор Киверцевского районного территориального медицинского объединения Михаил Слижук, в районной больнице сейчас находится 19 человек, среди них 6 детей школьного возраста.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В г. Киверцы Волынской области зафиксировано массовое отравление на свадьбе, которую праздновали в местном кафе, число госпитализированных составило 35 человек, сообщает Госпродпотребслужба.

    Празднование свадьбы проходило в кафе "Гопачок". Всего на нее было приглашено 75 человек.

    Машины скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото
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    Как сообщил генеральный директор Киверцевского районного территориального медицинского объединения Михаил Слижук, в районной больнице сейчас находится 19 человек, среди них 6 детей школьного возраста.

    Четыре человека находятся в тяжелом состоянии из-за сопутствующих патологий, в частности, наибольшее беспокойство вызывает женщина пенсионного возраста из Ивано-Франковской области, у которой сахарный диабет. Состояние остальных больных — средней тяжести. Сейчас они получают необходимое лечение.

    "Скорее всего — это сальмонеллез. Однако в целом прогноз для всех — положительный", — приводит слова Слижука УНИАН.

    В настоящее время специалисты проводят комплекс профилактических, противоэпидемических мероприятий и лабораторных исследований.

    Ранее сообщалось, что в селе Яновцы Золочевского района во время свадьбы отравились семь человек, их доставили в больницу с диагнозом гастроэнтероколит в состоянии средней тяжести.

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