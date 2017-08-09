Новое ЧП на курорте: в Коблево массово отравились дети

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. В селе Коблево Николаевской области отравились 18 детей, приехавшие на отдых из Киева. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Виталий Киндратив.

"Есть неприятная информация с курортной зоны отдыха Коблево — есть факт группового случая заболевания детей с признаками пищевого отравления.

По оперативным данным, за медицинской помощью обратилось 18 детей из Киева возрастом 9-12 лет, отдыхавших на одной из баз отдыха в Коблево. Все они оперативно были доставлены в инфекционное отделение Березанской центральной районной больницы, где им была оказана неотложная медицинская помощь.

По предварительным выводам врачей, у детей была диагностирована ротовирусная инфекция. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, ситуация не критическая и состояние больных не тяжелое. Руководство области сразу приняло ситуацию под личный контроль и в случае ухудшения состояния больных, рассматривало возможность их перевозки в областную инфекционную больницу в городе Николаеве.

Сейчас соответствующие службы устанавливают возможные причины произошедшего. По предварительным данным, чрезвычайную ситуацию могло спровоцировать состояние воды в бассейне, где проводили время дети.

Сейчас ситуация, произошедшая с детьми в Коблево, находится на постоянном контроле руководства Николаевской ОГА", — написал Киндратив.

Ранее сообщалось, что две двенадцатилетние девочки отравились алкоголем в Славянске Донецкой области.