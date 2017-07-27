Роковое лето. Что ни день, то массовые отравления

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Что ни день, то…

Это лето многие украинцы запомнят надолго. Что ни день, то в Украине случаи массовых отравлений. Многие жалуются, что после ликвидации СЭС заведения питания и магазины остались почти без контроля, а расплачиваются за это все чаще дети.

Большинство случаев отравлений на базах отдыха, в лагерях и общепитах.

Среди недавних случаев – 34 человека отравились на Прикарпатье после отдыха в туркомплексе "Сияние Карпат". Среди пострадавших – 14 граждан Германии, 11 человек – граждане Польши и 9 украинцев.

"Состояние пострадавших средней и легкой тяжести. Всего в развлекательном заведении находилось около 152 человек", — сообщили в департаменте гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Причина отравления людей, фамилии лиц пока устанавливаются.

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Перед этим 25 июля в Закарпатской области пятеро детей отравились мороженым.

Пострадавшим детям от 10 месяцев и до 17 лет. Детей привезли в больницу посреди ночи. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Пострадали дети и в одном из лагерей Львовской области. Одиннадцать человек, из которых девять детей, отравились в лагере "Белый орел", который расположен в с. Фийна — Майдан Жовковского района Львовской области. Предварительный диагноз — "пищевое отравление".

Состояние пострадавших: 6 человек (дети) – легкой степени тяжести, 5 человек (из них 3 детей) средней степени тяжести. Причины и обстоятельства отравления устанавливаются.

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Самым громким случаем за последнее время стало отравление детей бойцов АТО в детском лагере "Лазурный" в Бердянске. Сначала сообщалось, что отравились более 260 детей, однако потом власти подтвердили госпитализацию только 30 детей.

Мать 12-летней Марии Казатковой – Антонина рассказала Kp.ua, что ее дочь отдыхала в санатории с 11 июля и с первых дней жаловалась на еду. Мол, каша имела кислый запах, рыба была полусырой. Девочка делилась фотографиями блюд с мамой. Казаткова звонила директору лагеря по этому вопросу, однако в ответ получала заверения, что пища хоть и не домашняя, но съедобная.

По данным горсовета, санаторий неоднократно проверяли, он не имел разрешения на работу, прием и оздоровление детей. Однако в горсовете открестились от ответственности, заявив, что представители местной власти не знали об этом.

Правоохранители установили, что должностные лица учреждения подделали документы и незаконно завладели бюджетными средствами при проведении закупок по тендеру на оздоровление детей. Этими действиями они вызвали материальный ущерб, сумма которого в настоящее время устанавливается.

Начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Также в отношении должностных лиц детского лагеря открыто два уголовных производства по признакам ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (должностная халатность).

Случаи массовых отравлений произошли и в столице. В начале июля массовое отравление в киевских ресторанах японской кухни вызвало небывалый резонанс. Как оказалось, безопасных заведений в столице единицы. По словам экспертов, после ликвидации СЭС сегмент общепита оказался почти без контроля.

После проверки оказалось, что только 4 из 103 заведений безопасные. Тем временем, число отравившихся достигло 34 человек.

Кто в ответе?

Украинцы жалуются, что после ликвидации санэпидемслужбы вообще непонятно, кто в ответе за соблюдение санитарных норм. Кроме того, не существует отдельного органа исполнительной власти, подчиненного Кабмину, который бы защищал права потребителей.

"В результате элементарное незнание нюансов этого бизнеса приводит его владельцев к нарушениям и частым отравлениям людей. Это случается как в дошкольных учреждениях, так и в ресторанах, кафе, или торговых сетях, что говорит об отсутствии системного контроля со стороны государства", — рассказал UBR.ua зампредседателя правления ВОО "Союз потребителей Украины" Олег Цильвик.

Как известно, после ликвидации в мае СЭС контроль за санитарным благополучием взяла на себя Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Но контролирующие полномочия у Госпродпотребслужбы ограничены. И это, в первую очередь, касается проведения санитарных проверок, которые раньше сильно портили жизнь предпринимателям.

Сейчас проверки в основном плановые. Списки расписаны на год, находятся в публичной доступности и в основном включают в себя только крупные предприятия, представляющие потенциальную угрозу для здоровья граждан.

Внеплановые выходы инспекции на более мелкие предприятия, конечно, тоже возможны, но исключительно по решению суда или массовым жалобам граждан.

По материалам из открытых источников интернет