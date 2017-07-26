На Прикарпатье массово отравились туристы-иностранцы

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Тридцать четыре человека госпитализированы с пищевым отравлениям после отдыха в туркомплексе "Сияние Карпат" в Ивано-Франковской области, сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты ОГА.

Сообщается, что в больницу поступило 34 человека, из них 26 детей и 8 взрослых. Среди пострадавших 14 граждан Германии, 11 человек — граждане Польши и 9 украинцев.

"Состояние пострадавших средней и легкой тяжести. Всего в развлекательном заведении находилось около 152 человек", — говорится в сообщении.

Причина отравления людей, фамилии лиц устанавливается.

Ранее сообщалось, что массовое отравление детей произошло в детском лагере во Львовской области.