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    На Прикарпатье массово отравились туристы-иностранцы

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    По данным пресс-службы департамента гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, в больницу поступило 34 человека, среди которых 14 граждан Германии, 11 человек - граждане Польши и 9 украинцев.
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    УНИАН

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Тридцать четыре человека госпитализированы с пищевым отравлениям после отдыха в туркомплексе "Сияние Карпат" в Ивано-Франковской области, сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты ОГА.

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    Сообщается, что в больницу поступило 34 человека, из них 26 детей и 8 взрослых. Среди пострадавших 14 граждан Германии, 11 человек — граждане Польши и 9 украинцев.

    "Состояние пострадавших средней и легкой тяжести. Всего в развлекательном заведении находилось около 152 человек", — говорится в сообщении.

    Причина отравления людей, фамилии лиц устанавливается.

    Ранее сообщалось, что массовое отравление детей произошло в детском лагере во Львовской области.

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