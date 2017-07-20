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    Общество

    Гройсман поручил разобраться с отравлением детей бойцов АТО в Бердянске

    (обновлено: )2901
    Более 260 детей бойцов АТО отравились в санатории "Лазурный" в Бердянске. Премьер-министр поручил ответственным ведомствам принять "безотлагательные меры" по факту происшествия.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман поручил профильным ведомствам, включая Министерство внутренних дел, принять меры по факту массового отравления детей в Бердянске.

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    Фото из открытых источников
    Не последнее массовое отравление в Киеве, за которое никто не ответит

    Ранее сообщалось, что более 260 детей бойцов АТО отравились в санатории "Лазурный" в Бердянске Запорожской области. 

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    "Прошу безотлагательно принять в установленном порядке исчерпывающие меры реагирования по факту массового отравления детей в детском учреждении оздоровления и отдыха "Лазурный" (Бердянск)", — цитирует Правительственный портал текст поручения главы правительства.

    О результатах проверки поручено проинформировать Кабинет министров.

    В Запорожской облгосадминистрации ранее уточнили, что 30 детей из "Лазурного" с признаками пищевого отравления госпитализированы.

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