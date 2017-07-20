Гройсман поручил разобраться с отравлением детей бойцов АТО в Бердянске

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман поручил профильным ведомствам, включая Министерство внутренних дел, принять меры по факту массового отравления детей в Бердянске.

Ранее сообщалось, что более 260 детей бойцов АТО отравились в санатории "Лазурный" в Бердянске Запорожской области.

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"Прошу безотлагательно принять в установленном порядке исчерпывающие меры реагирования по факту массового отравления детей в детском учреждении оздоровления и отдыха "Лазурный" (Бердянск)", — цитирует Правительственный портал текст поручения главы правительства.

О результатах проверки поручено проинформировать Кабинет министров.

В Запорожской облгосадминистрации ранее уточнили, что 30 детей из "Лазурного" с признаками пищевого отравления госпитализированы.