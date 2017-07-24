Массовое отравление в Бердянске: открыто еще два уголовных производства

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В отношении должностных лиц детского оздоровительного лагеря "Лазурный" в Бердянске, где отравились дети бойцов АТО, открыто еще два уголовных производства, сообщает пресс-служба ГУ НП в Запорожской области.

"После случая массового отравления детей в лагере "Лазурный" была создана специальная комиссия, в которую вошли правоохранители и медицинские работники. Также, к работе были привлечены специалисты Госпродпотребслужбы. В результате было установлено, что должностные лица санатория "Лазурный" приняли на отдых детей, не устранив выявленные профильной комиссией недостатки, что привело к заболеванию", — сообщает пресс-служба ведомства.

На этом основании в полиции дополнительно открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (должностная халатность).

Установлено, что должностные лица учреждения подделали документы и незаконно завладели бюджетными средствами при проведении закупок по тендеру на оздоровление детей. Этими действиями они вызвали материальный ущерб, сумма которого в настоящее время устанавливается.

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Начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Сначала сообщалось, что отравились более 260 детей, однако потом власти подтвердили госпитализацию только 30 детей.