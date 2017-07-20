Массовое отравление детей Бердянске: лагерь работал без разрешения

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Тридцать детей из санатория в Бердянске Запорожской области, где зафиксировано массовое отравление детей, госпитализированы, выяснилось, что лагерь не имел права на работу и прием детей, сообщается в четверг на сайте Бердянского городского совета.

Ранее сообщалось, что более 250 детей бойцов АТО отравились в санаторий "Лазурный" в Бердянске. Город находится на берегу Азовского моря, там расположен ряд детских лагерей.

По данным горсовета, санаторий неоднократно проверяли, он не имел разрешения на работу, прием и оздоровление детей, однако в среду поступило сообщение о заболевании детей в этом учреждении. На место выехали медики, специалисты для отбора проб и осмотра.

"Количество заболевших возросло до 30", — говорится в сообщении. По данным властей, были начать противоэпидемиологические мероприятия под контролем специального врача, результаты анализов будут готовы в понедельник, что позволит выяснить источник заболевания.

Всего в учреждении находится 261 ребенок, заболели 30, по информации врачей-инфекционистов, состояние детей удовлетворительное, отмечает горсовет. "Было принято решение госпитализировать в городскую больницу для наблюдения всех заболевших. В больнице подготовлены места для приема детей с учетом особенностей заболевания и обеспечено круглосуточное дежурство медицинского персонала в инфекционном отделении", — сообщается на сайте.

Директору санатория "Лазурный" местные власти сообщили, что он должен срочно решить вопрос по переселению детей из учреждения и его закрытию.