Пока гром не грянет... Массовое отравление детей в Бердянске

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Анна Лаба, РИА Новости Украина

В Бердянске Запорожской области в санатории "Лазурный", на территории которого сделали летний детский оздоровительный лагерь, отравился 261 ребенок военнослужащих — участников АТО из Днепра.

Мать 12-летней Марии Казатковой Антонина рассказала Kp.ua, что ее дочь отдыхала в санатории с 11 июля и с первых дней жаловалась на еду. Мол, каша имела кислый запах, рыба была полусырой. Девочка делилась фотографиями блюд с мамой. Казаткова звонила директору лагеря по этому вопросу, однако в ответ получала заверения, что пища хоть и не домашняя, но съедобная.

Впервые о плохом самочувствии отдыхающих в санатории детей женщина услышала от дочери 19 июля. Уже на следующий день симптомы отравления появились у самой Марии, и мать забрала девочку из санатория.

Тайный лагерь?

В Бердянском горсовете открестились от ответственности, заявив, что представители местной власти не знали, что официально данное учреждение не имело разрешительных документов на работу.

По данным горсовета, санаторий неоднократно проверяли, он не имел разрешения на работу, прием и оздоровление детей, однако в среду поступило сообщение о заболевании детей в этом учреждении. На место выехали медики, специалисты для отбора проб и осмотра.

По состоянию на утро пятницы, в инфекционное отделение находятся 22 ребенка. Специалисты территориального органа Госпродпотребслужбы в Запорожской области проводят санитарно-эпидемиологическое расследование условий и причин возникновения случившейся вспышки. На базе оздоровительного заведения развернута госпитальная база на 30 коек.

ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области выдано распоряжение о приостановке функционирования пищеблока данного заведения и подготовлены материалы об осложнении санитарно-эпидемической ситуации в детском заведении в местное управление Нацполиции Украины и иске в суд о приостановке деятельности этого заведения.

Делай что хочешь — контроля нет

Заведующий кафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца, профессор Сергей Крамарев пояснил, что к сожалению, летом такие вспышки инфекционных заболеваний бывают часто.

"Чаще всего это бывает связано с низкими санитарными условиями в тех учреждениях, где находятся дети. Жарко, условия для распространения микробов облегчаются, поэтому, к сожалению, такое случается. А скорее всего в этом лагере были ненадлежащие санитарно-гигиенические условия. Мое убеждение, что главная причина произошедшего — отсутствие контроля. Частично это произошло из-за того, что в Украине ликвидирована Санэпидслужба, которая следила за порядком в таких учреждениях. Если раньше перед открытием такого учреждения приезжала Санэпидслужба, проверяла условия работы работы кухни и так далее, то сейчас ничего этого нет. Сейчас эта функция не известно на кого возложена — на всех этих бизнесменов, которые организовывают эти лагеря и т.п. Поэтому, с моей точки зрения, все произошло просто из-за отсутствия контроля", — сказал Крамарев в комментарии РИА Новости Украина.

Стоит напомнить, что Государственная санитарно-эпидемиологическая служба, призванная предупреждать, в том числе и подобные вспышки кишечных инфекций, в Украине была ликвидирована с "легкой руки" министра здравоохранения Александра Квиташвили. Раньше практически каждый предприниматель в Украине знал, что без разрешения СЭС будет заблокирована буквально вся деловая активность, независимо от рода деятельности. И предприниматели постоянно жаловались на на произвол, царящий в системе санитарно-эпидемиологического надзора.

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Еще тогда эксперты предупреждали, что ликвидация СЭС чревата очень печальными последствиями, ведь судить о санэпидслужбе только как о рассаднике коррупции — нельзя. Именно СЭС обеспечивала гарантии, которые существуют во всех конституциях мира – право человека на жизнь и на здоровье, профилактику заболеваний и обеспечение барьера от проникновения инфекций. Право на здоровье – это право жить в безопасной среде: пить безопасную воду, дышать безопасным воздухом, есть безопасную еду.

И случаи массового отравления детей, и смертоносный ботулизм, шагающий по Украине — следствие бесконтрольности и произвола бизнеса, которому так мешала СЭС. К сожалению, украинцы платят за такую "борьбу со взяточничеством" собственным здоровьем и жизнями.