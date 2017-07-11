Опасная еда: отравления и смерти будут продолжаться

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Массовое отравление суши в сетевых ресторанах в начале июля в столице вызвало серьезный резонанс — число отравившихся достигло 39 человек. Также, по данным главного управления "Госпродпотребслужбы" в Киеве, в городе выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди взрослых и детей. С начала года в Украине зарегистрировано 77 случаев заболевания ботулизмом, 9 из них завершились смертью пациентов.

Как и кем осуществляется контроль качества продуктов питания в Украине, могут ли граждане обратиться в суд с иском на кафе или магазин, если они отравились, каковы перспективы выиграть дело и стоит ли ожидать в дальнейшем случаев массового отравления продуктами, рассказали эксперты на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Беспрецедентный случай

Генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко напомнил, что это уже вторая волна массовых отравлений в Украине.

"В прошлом году мы были свидетелями того, что массовые отравления со смертельными случаями: у нас впервые от алкоголя умерло по официальным данным более 70, а по неофициальным — более 100 человек. И в этом году мы уже видим смертельные случаи от отравления продуктами питания. Эти две череды смертельных случаев произошли за неполный год впервые с 1991 года. Это говорит о том, что система защиты прав потребителей и безопасности пищевых продуктов у нас полностью разрушена. Учитывая, что у нас с 2014 года уже действует европейское законодательство по качеству продуктов питания, это говорит о том, что мы с вами живем в двух параллельных реальностях", — сказал Алексей Дорошенко.

По его словам, потребители самостоятельно, без помощи государства, не в состоянии добиться защиты своих прав ни перед производителем, ни перед продавцом некачественных продуктов.

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"Во-первых, вам нужно будет нанять классных адвокатов, для того чтобы они разбирались в этой сфере, а во-вторых вы столкнетесь с тем, что, согласно нашему законодательству, вы не имеете права проводить экспертизу без участия производителя. А это означает, что если производитель не даст вам разрешение на проведение экспертизы, ваши данные, с которыми вы пойдете в суд, будут недостоверными. А раз так, бесполезно даже начинать с ним судиться", — пояснил Дорошенко.

Преступная вседозволенность

Он напомнил, что в связи со случаями ботулизма Госпродпотребслужбой в Киеве было закрыто около 30% обследованных кафе и ресторанов, где продавалась рыба.

"Но на сегодняшний день нет законодательства, нет нормативных актов, которые действительно позволили бы их закрыть. Когда мы говорим, что "закрыли", это означает, что им вынесли предписание о том, что они не имеют права работать. Неужели вы думаете, что в нашей стране кто-то закроется ровно до тех пор, пока не устранит все нарушения? Какой смысл исправлять нарушения, если вас фактически снова не могут проверить, ведь полномочий у государственных органов на проверку торговых точек и сферы питания на сегодняшний день нет. Вы можете делать все, что угодно — неотвратимости наказания нет", — подчеркнул эксперт.

Гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей подчеркнул, что по-прежнему действует мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Однако в Украине баланс между интересами производителя и интересами покупателя нарушен в пользу производителя. И этот дисбаланс, по убеждению эксперта, необходимо приводить в порядок, и разрешить проверку в случае массовых пищевых отравлений.

"Сегодня, согласно мораторию, проверка может быть проведена только при наличии смертельного случая. И то, вы что-то слышали о том, что производитель, который произвел смертельную продукцию, был наказан или фактически сейчас было по нему какое-то следствие? Сообщают только, что производитель выявлен, и все. Мы приходим к тому, что можно делать все, что угодно, даже со смертельным случаем, но наказания за это не будет. Таким образом, учитывая, что нормативная база, а самое главное — подход государственных органов, не изменились, мы фактически можем ожидать к концу года новую волну массовых отравлений", — констатировал Дорошенко.

Фальсификат и неликвид

По словам главы правления общественной организации "Всеукраинская ассоциация защиты прав потребителей "Споживча довіра" Максима Гончара, два года моратория на государственные проверки производителей продуктов питания породили огромное количество фальсификата.

"Также отмена обязательной сертификации продукции два года тому назад стало проблема. Да, мы идем к гармонизации украинского законодательства с европейским, но контроль качества должен быть. Им не нужна сильная промышленная Украина, им нужен дополнительный рынок сбыта. И тот неликвид, который не продается в Европе, хлынул на полки торговых сетей, рынков в Украину. Украинцы ментально не готовы к тому, что украинский товар лучше, чем импортный, и нас спас на сегодняшний день, как бы горько это не звучало, курс валют — украинцам не по карману импортные товары", — сказал Гончар.

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Антисанитария и просроченные продукты

Исполнительный директор Всеукраинской общественной организации "Союз потребителей Украины" Максим Несмиянов, рассказал, что полевые проверки супермаркетов, рынков, ярмарок и стихийных рынков выявляют многочисленные нарушения.

"На рынках Киева творится полная антисанитария, продают просроченную продукцию. Рейды, которые мы проводили на прошлой неделе по Дарницкому рынку, рынку возле метро "Минская" и метро "Героев Днепра" показали, что реализация продуктов происходит без холодильников, не оказалось дизраствора для обработки ножей. На Минском рынке нам предложили окорок свиной синего цвета, запах сбит — мясо опасное для здоровья. Документов нет, местные ветеринарные лаборатории закрылись на всех рынках, куда мы зашли, и госслужащие отказались давать комментарии, что происходит. Санузлы страшные, грязные, даже мыла нет, чтобы помыть руки этим бедным продавцам. Проблема в том, что все частные рынки собирают деньги, а услуги продавцам не предоставляют", — сказал Максим Несмиянов.

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Он также сообщил, что в результате рейда по сельхозярмаркам обнаружилось, что все продавцы реализовывали творог от одного производителя, при этом его срок годности не был указан. Однако, в отличие от рынков, у всех продавцов на ярмарках были в наличие санитарные книжки.

Что касается стихийных рынков, которые есть в столице, то там с земли продают мясо, завернутое в простыни и обложенное для охлаждения бутылками с водой.

"Вы думаете, так выглядит только стихийный рынок? Но мы поехали в Николаев, и мясо, и рыбу так охлаждают на официальном стационарном рынке. Чем дальше от Киева, то ситуация все хуже и хуже", — констатировал Несмиянов.

По его словам, покупая продукты в супермаркетах, нельзя быть полностью уверенными в их безопасности.

"Мы, проверяя супермаркеты, в июне поставили наш абсолютный рекорд — собрали более 10 тысяч гривен "просрочки", и это в том магазине, который насмерть отравил людей. Просрочка была и декабрьская, и прошлогодняя и годовалая, например колбаса по цене 500 гривен килограмм была просрочена на три месяца. Самое интересное, что перед этим там была "экспресс-проверка". Рыбу они хранят открытой на уровне пола, полы обрабатывают химией, и пыль, грязь, химия — все попадает в эту рыбу, а продавца это даже не смущает. Нарушение санитарных норм — просто взбешенное, что там делала "экспресс-проверка" просто не понятно. Конечно, там можно ждать отравлений, и это не самый дешевый магазин", — сказал Несмиянов.

Главная цель бизнеса — заработать

Исполнительный директор "Союза потребителей Украины" советует всем украинцам, если они хотят сберечь свое здоровье, активнее интересоваться в торговых точках происхождением продуктов, условиями хранения и обращения.

"Спрашивайте документы. В случае, если есть какие-то ограничения, и вам говорят, что ничего не покажут, вызывайте полицию, блокируйте работу учреждения. Если бы каждый 10-й покупатель действовал так, как советуем мы, думаю, не было бы у нас стихийной торговли, не было бы этих проблем — потребитель бы своей волей заставил бы решить этот вопрос. К сожалению, потребитель безволен в этом вопросе, а у государства философия, что бизнес сам себя урегулирует, поэтому проверки ему не нужны. А бизнес пошел по простейшему пути: наша главная цель — заработать. И как заработать, это уже никого не волнует — дети это взрослые, отравят, или не отравят. Поэтому будьте внимательны!", — заключил Несмиянов.