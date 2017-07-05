Массовое отравление в Киеве: число пострадавших возросло до 39

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КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Жертвами массового отравления в Киеве стали уже 39 человек, сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

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"По информации Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" количество заболевания острой кишечной инфекцией составляет 39 случаев состоянию на 05.07.2017 года после еды в заведении общественного питания", — сообщили в ведомстве.

По результатам проведенных в сети ресторанов исследований, было обнаружено бактерии группы кишечной палочки, патогенные энтеробактерии и условно патогенные микроорганизмы — не обнаружены. При исследовании 9 проб пищевых продуктов было установлено, что 7 проб роллов и 1 проба соуса по санитарно-микробиологическим показателям не отвечают требованиям технических условий. У повара заведения общественного питания была обнаружена сальмонелла S.enteritidis группы D.

Напомним, в Киеве медики зафиксировали случаи заболевания острой кишечной инфекцией, которые связаны с употреблением суши в одном из столичных ресторанов.

Ранее сообщалось, что в Киеве ввели временный запрет на реализацию вяленой рыбы в связи со случаями заболевания ботулизмом.