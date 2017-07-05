наверх
05.07.201716:12
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Массовое отравление в Киеве: число пострадавших возросло до 39

    Тема:

    Смертельно опасная еда. Кто ответит? (33)

    (обновлено: )40210
    По результатам проведенных в сети ресторанов исследований, было обнаружено бактерии группы кишечной палочки, патогенные энтеробактерии и условно патогенные микроорганизмы - не обнаружены.
    Лечение. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Mich

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Жертвами массового отравления в Киеве стали уже 39 человек, сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

    Читайте также: Не последнее массовое отравление в Киеве, за которое никто не ответит

    "По информации Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" количество заболевания острой кишечной инфекцией составляет 39 случаев состоянию на 05.07.2017 года после еды в заведении общественного питания", — сообщили в ведомстве.

    По результатам проведенных в сети ресторанов исследований, было обнаружено бактерии группы кишечной палочки, патогенные энтеробактерии и условно патогенные микроорганизмы — не обнаружены. При исследовании 9 проб пищевых продуктов было установлено, что 7 проб роллов и 1 проба соуса по санитарно-микробиологическим показателям не отвечают требованиям технических условий. У повара заведения общественного питания была обнаружена сальмонелла S.enteritidis группы D.

    Напомним, в Киеве медики зафиксировали случаи заболевания острой кишечной инфекцией, которые связаны с употреблением суши в одном из столичных ресторанов.

    Ранее сообщалось, что в Киеве ввели временный запрет на реализацию вяленой рыбы в связи со случаями заболевания ботулизмом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Нардеп Олесь Довгий
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Донецкой области
    Крушение MH17. Суд пройдет в Нидерландах
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Флаги Польши и России
    Саммит G20. Встреча Путина и Трампа