Массовое отравление суши в Киеве: у четверых заболевших нашли сальмонеллез

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. По состоянию на утро понедельника, обращения с жалобами на плохое самочувствие после употребления суши в Киеве прекратились. По состоянию на утро 3 июля о новых обращениях с жалобами не известно. У четверых заболевших подтвердился диагноз сальмонеллез.

Результаты анализов остальных пострадавших будут известны позже. Об этом 112.ua рассказал заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Александр Овчаренко.

"Мы предполагаем, что заражение могло произойти от больного человека, который работал на кухне и осеменил продукты. Он мог быть скрытым носителем либо скрывал плохое самочувствие", — рассказал Овчаренко.

Заведение, в котором отравились люди не работает с 28 июня.