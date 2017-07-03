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    Массовое отравление суши в Киеве: у четверых заболевших нашли сальмонеллез

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    По состоянию на утро 3 июля о новых обращениях с жалобами не известно. У четверых заболевших подтвердился диагноз сальмонеллез. Результаты анализов остальных пострадавших будут известны позже.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. По состоянию на утро понедельника, обращения с жалобами на плохое самочувствие после употребления суши в Киеве прекратились. По состоянию на утро 3 июля о новых обращениях с жалобами не известно. У четверых заболевших подтвердился диагноз сальмонеллез.

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    Результаты анализов остальных пострадавших будут известны позже.  Об этом 112.ua рассказал заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Александр Овчаренко.

    "Мы предполагаем, что заражение могло произойти от больного человека, который работал на кухне и осеменил продукты. Он мог быть скрытым носителем либо скрывал плохое самочувствие", — рассказал Овчаренко.

    Заведение, в котором отравились люди не работает с 28 июня.

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