Как не попасть под массовое отравление. Советы специалистов

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В Киеве усилили контроль над качеством продуктов. Об этом заявили в Киевской городской государственной администрации (КГГА). Усиление контроля связано со случаями заболевания ботулизмом и острой кишечной инфекцией.

По данным главного управления "Госпродпотребслужбы" в Киеве, в столице выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди взрослых и детей, в том числе зарегистрировано восемь случаев заболевания ботулизмом из-за употребления вяленой рыбы. Также 16 человек отравились суши в одном из ресторанов Киева.

Насколько качественные продукты продаются в Украине, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

Как осуществляется контроль качества продуктов питания в Украине?

— То, что творится на местах, и то, что нам обещают наверху, говорят контролирующие органы, – это совсем разные вещи то. Потому как показывает практика, мораторий 2014-2015 годов, то есть режим спецпроверок показал, что бизнес пошел не по тому направлению и начал использовать разные методы. Допустим, вы приходите, хотите купить в кулинарии какую-то курочку или салат, что вам продадут, скорее всего, с заканчивающимися сроками продукцию или же просроченную, которую просто переработали и стараются снова продать в другом немного виде. Никакой морали, на самом деле, в бизнесе, то есть каких-то обязательств перед покупателями не чувствуют, а это вы можете заметить по массовым отравлениям в городе Киеве, потому что не только магазины травят людей, но и теперь кафе и бары. И, к сожалению, если бы это был единичный случай. А так, сколько случаев, где отравился один-два-три покупателя, об этом массово никто не говорит.

Могут ли люди обратиться в суд с иском на кафе или магазин, если они отравились продуктами?

— По последнему примеру, когда отравились в суши-баре, то первое, что я спросил у покупателя – а чек остался? Они говорят: нет, мы его выкинули. И потому можно сказать с уверенностью — люди, если бы не внимание СМИ, вообще бы ничего бы не получили, никакой поддержки от бизнеса, потому что покупатель чек выкидывает. Опять же, если он чек не выкинул, надо смотреть, как оформлен чек, если вы пойдете в суд, то надо собрать достаточные доказательства, что вы покупали продукцию, понесли конкретно материальные расходы, допустим, на лечение, на восстановление своего здоровья. Опять же, если вы идете в суд, то надо заплатить судебный сбор, которого до 2014 года не было, а после 2014 года, видно для того, чтобы полностью забить мотивацию потребителя обращаться в суд, ввели судебный сбор от 500 гривен.

Как вести себя, какие собирать документы, чтобы можно было высказывать свои претензии и даже обратиться в суд?

— Вы приходите в магазин, вы должны знать, если вы хотите купить в кулинарии продукцию, вы должны попросить или декларацию качества, если просто продукция от производителя, или заборный лист – документ, который должен выпускать магазин, когда он, допустим, хлеб выпек. Или же он какие-то салаты сделал, эти документы вы запрашиваете, видно, когда был салат сделан, его вес и сколько он хранится. Это, чтобы не попасть в больницу хотя бы. А если же вы попали все-таки, вы можете его сфотографировать на телефон, и он будет тоже действительным. Опять же, если вы попали в больницу, вам надо, чтобы диагноз поставили точно – пищевое отравление. Также вам желательно обратиться в СМИ, потому что поддержка СМИ вам даст достаточно уверенные позиции в дальнейшем. Плюс – написать в контролирующие органы, чтобы они вышли на проверку, а представителям бизнеса предложить в досудебном формате решить вопрос, потому как показывает практика Европы, такие дела – 80% – решаются в досудебном формате, чтобы не было имиджевых потерь для бизнеса.

Как досудебный формат реализуется в нашей стране?

— Из примера могу рассказать. Бабушка купила бублики, начала свою собачку кормить. Кормит-кормит, смотрит – собачка бублики не ест, она поднимает, а в бубликах оказалась проволока металлическая. То есть никто условно не пострадал, но бабушка написала прямую жалобу производителю, что так и так, купила бублики, и производитель выделил ей три тысячи гривен. То есть никто не пострадал, но моральный ущерб производитель покрыл. Это из украинских примеров досудебный формат, то есть бабушка не пошла в суд рассказывать, что у нее какой-то моральный ущерб, просто производитель закрыл вопрос в досудебном формате оперативно.

Какая ситуация с пищевыми отравлениями в столице, и как себя уберечь, в эфире "ГС" рассказал главный государственный санитарный врач Киева Олег Рубан.

Сколько отравлений зафиксировано в Киеве?

— Наразі зареєстровано 34 випадки, пов’язані з суб’єктом господарювання, гостра кишкова інфекція, скоріш за все, на сьогоднішній день лабораторії дають уже дані, що це пов’язано з фактором сальмонели. Що стосується безпеки харчових продуктів в цілому по Києву, то через спекотну погоду, через виявлене порушення в суб’єктів господарювання, сьогодні київською міською владою посилено повністю заходи щодо безпеки харчових продуктів на всіх суб’єктах господарювання, починаючи від ярмаркових заходів, агропромислових ринків, так і здійснюється рейд, інформаційні заходи по всім суб’єктам господарювання, які здійснюють обіг харчових продуктів. На жаль, виявляються порушення санітарного законодавства і ветеринарно-санітарного законодавства. Рекомендується суб’єктам господарювання виправити, припинити діяльність на санітарний день, і сьогодні ми бачимо позитивні кроки, що суб’єкти господарювання саме виправляють ситуацію, вже деякі почали ремонтні роботи, деякі суб’єкти замінюють сировину, тому на сьогоднішній день це повністю знаходиться під контролем Держпродспоживслужби київської міської влади, і заходи будуть продовжуватись.

В Києві є вісім випадків ботулізму. В якому стані ці люди?

— На сьогоднішній день зареєстровано вісім випадків, пов’язаних з ботулізмом. Ця цифра така ж, як і в минулому році, але що є новим: чотири випадки пов’язані з одним суб’єктом господарювання промислового виробництва риби. Тому на суб’єктах господарювання, які здійснюють продаж, нині проводиться контроль недопущення продукції даного суб’єкта до продажу, проводиться інформаційна кампанія серед населення, що купувати рибу необхідно лише в місцях офіційної торгівлі, тому що там здійснюють контроль. І на позаминулому тижні при вибірковому контролі риби, яка вже надійшла в мережі з документами, самим суб’єктом господарювання з великою мережею були проведені дослідження, і із шести зразків риби виявлено два позитивних на ботулізм, тому контроль на сьогоднішній день уже більш жорсткий.

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Йдеться про рибу, яка не піддалась термічній обробці?

— Якщо дотримуватись режимів і правил приготування, режиму підготовки риби на виробництві, то ніякого захворювання не буде. Що стосується риби, яка була заражена ботулотоксином, то на виробництві в Кіровограді було виявлено низку порушень, недотримання термічного режиму приготування даного продукту. Тому при дотриманні всіх режимів, технологій, ніяких інфекційних захворювань не буде.