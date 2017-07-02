Массовые отравления в Киеве: у бизнеса нет никакой морали - эксперт

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. В Киеве усилили контроль за качеством продуктов. Об этом заявляют в КГГА. Усиление контроля связано со случаями заболевания ботулизмом и острой кишечной инфекцией.

По данным Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, в столице выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди взрослых и детей, в том числе зарегистрированы восемь случаев заболевания ботулизмом из-за употребления вяленой рыбы. Кроме того, на этой неделе около 20 человек отравились суши в одном из ресторанов Киева.

Ситуацию с контролем качества продуктов питания в Украине в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

"Как показывает практика, из-за моратория на проверки 2014-2015 года бизнес пошел не по тому направлению и начал использовать недопустимые методы. Например, если вы хотите купить в кулинарии курицу или салат, то вам продадут, скорее всего, продукцию с проходящими сроками или же просроченную, которую просто переработали и стараются снова продать в немного другом виде. Никакой морали, на самом деле, в бизнесе, то есть каких-то обязательств перед покупателями не чувствуют, и это вы можете заметить по массовым отравлениям в Киеве, потому что не только магазины травят людей, но теперь — кафе и бары. И это — не единичный случай. Бывают ситуации, когда отравились несколько покупателей, но об этом массово никто не говорит", — описал происходящее эксперт.