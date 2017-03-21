Во Львовской области произошло массовое отравление детей

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. По факту отравления девяти воспитанников детского сада в одном из сел Пустомытовского района Львовской области открыто уголовное дело, сообщается во вторник на сайте областной полиции.

"По факту отравления воспитанников детского сада одного из сел Пустомытовского района открыто уголовное производство по части 1 статьи 325 УК Украины ("нарушение санитарных правил"). В Пустомытовское отделение полиции 20 марта поступило сообщение о том, что во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализированы семеро детей, а в Пустомытовскую районную больницу — двух детей с симптомами острого гастроэнтероколита. Все пострадавшие — дети в возрасте от двух до пяти лет, жители одной деревни" — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в период с 16 по 19 марта в больницы Львова и города Пустомыты на стационарное лечение поступили дети, посещавшие и питавшиеся в дошкольном учреждении одного из сел Пустомытовского района. Среди пострадавших детей — трое членов одной семьи — пятилетний мальчик и две его трехлетние сестры. По данному факту проводится проверка, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Назначен ряд экспертиз.

Ранее в Киеве произошло массовое отравление детей в школе-интернате.