наверх
31.05.201716:17
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В детсаду Херсонской области произошло массовое отравление детей

    (обновлено: )42
    Сообщается, что на плохое самочувствие, по словам родителей, дети стали жаловаться с 25 мая, некоторым стало плохо через несколько дней. Детсад закрыт на карантин.
    Скорая помощь. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. В детском саду в Херсонской области произошло массовое отравление детей, госпитализирован 21 ребенок, сообщает УНН, ссылаясь на заместителя главврача областной инфекционной больницы Елену Тимошенко.

    Светлана Кушнир
    Фото из открытых источников
    Политэксперт об отравлении Кононенко

    По ее словам, дети госпитализированы из города Голая Пристань.

    "Дети начали поступать с четверга. На данный момент состояние двоих детей тяжелое, остальные — в состоянии средней тяжести", — сообщила Тимошенко.

    Она отметила, что у четырех детей подтвердили диагноз "сальмонеллез". Кроме того, в больницу госпитализировали пятерых взрослых.

    На плохое самочувствие, по словам родителей, дети стали жаловаться с 25 мая, некоторым стало плохо через несколько дней. Специалисты проверяют, что могло стать причиной массового отравления. Детсад закрыт на карантин.

    Ранее сообщалось о случае заболевания ботулизмом в Херсоне.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донбассе. Архивное фото
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Нидерланды одобрили соглашение об ассоциации Украины с ЕС
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и штурм Львовского облсовета
    Фото с места убийства бывшего и. о. директора "Укрспирта"
    Криминальная Украина: расстрел экс-руководителя "Укрспирта"