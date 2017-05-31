В детсаду Херсонской области произошло массовое отравление детей

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. В детском саду в Херсонской области произошло массовое отравление детей, госпитализирован 21 ребенок, сообщает УНН, ссылаясь на заместителя главврача областной инфекционной больницы Елену Тимошенко.

По ее словам, дети госпитализированы из города Голая Пристань.

"Дети начали поступать с четверга. На данный момент состояние двоих детей тяжелое, остальные — в состоянии средней тяжести", — сообщила Тимошенко.

Она отметила, что у четырех детей подтвердили диагноз "сальмонеллез". Кроме того, в больницу госпитализировали пятерых взрослых.

На плохое самочувствие, по словам родителей, дети стали жаловаться с 25 мая, некоторым стало плохо через несколько дней. Специалисты проверяют, что могло стать причиной массового отравления. Детсад закрыт на карантин.

Ранее сообщалось о случае заболевания ботулизмом в Херсоне.