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    Политика

    Кононенко впервые появился на публике после сообщения об отравлении ртутью

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    По данным СМИ, Игорь Кононенко посетил пресс-конференцию теннисистки Марты Костюк, где поздравил чемпионку с победой на Aistralian Open среди юниоров. С журналистами нардеп отказался общаться.
    Игорь Кононенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко впервые появился на публике после того, как стало известно о его отравлении.

    Ранее нардеп фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко сообщил, что у Кононенко обнаружено отравление ртутью.

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    "Парламентарий посетил пресс-конференцию теннисистки Марты Костюк, которая вернулась в Украину после победы на турнире Aistralian Open среди юниоров. Кононенко поздравил чемпионку, после чего поспешно покинул зал, где проходило мероприятие", — сообщает NewsOne.

    С представителями СМИ Кононенко общаться отказался.

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