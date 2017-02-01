Кононенко впервые появился на публике после сообщения об отравлении ртутью

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко впервые появился на публике после того, как стало известно о его отравлении.

Ранее нардеп фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко сообщил, что у Кононенко обнаружено отравление ртутью.

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"Парламентарий посетил пресс-конференцию теннисистки Марты Костюк, которая вернулась в Украину после победы на турнире Aistralian Open среди юниоров. Кононенко поздравил чемпионку, после чего поспешно покинул зал, где проходило мероприятие", — сообщает NewsOne.

С представителями СМИ Кононенко общаться отказался.