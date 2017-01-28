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    Украинка Марта Костюк выиграла юниорский Australian Open

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    Костюк стала первой представительницей Украины, одержавшей победу на Australian Open в одиночном разряде в истории. В 2003 году в финале юниорского турнира играла ее соотечественница Виктория Кутузова, но уступила чешке Барборе Стрыцовой.
    Марта Костюк
    facebook.com/UKRtennis

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Марта Костюк победила в проходящем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии по теннису среди юниоров, информирует Р-Спорт.

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    Сообщается, что поединок между украинкой и первой ракеткой соревнований швейцаркой Ребекой Масаровой длился почти два часа. В финале 14-летняя украинка, 11-й номер посева, со счетом 7:5, 1:6, 6:4 обыграла швейцарку. 

    Отметим, что Костюк стала первой представительницей Украины, одержавшей победу на Australian Open в одиночном разряде в истории. В 2003 году в финале юниорского турнира играла ее соотечественница Виктория Кутузова, но уступила чешке Барборе Стрыцовой.

    В 2014 году украинка Ангелина Калинина в дуэте с россиянкой Елизаветой Куличковой выиграла Australian Open среди юниоров в парном разряде.

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