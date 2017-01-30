Политэксперт об отравлении Кононенко

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РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Народный депутат, соратник президента Игорь Кононенко проходит лечение от отравления ртутью. Об этом сообщает издание "Левый берег".

По информации издания, наличие ртути в крови политика превышает норму в 50 раз. При этом отравление произошло не за один раз — ртуть накапливалась постепенно.

Можно ли говорить об умышленном отравлении и покушении на жизнь народного депутата, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала политический эксперт Светлана Кушнир.

(текст публикуется на языке оригинала)

Якщо припустити, що Ігоря Кононенка отруїли, то кому це може бути вигідно?

— Взагалі ситуація з цим отруєнням має більше питань, ніж відповідей на сьогоднішній момент. Кому це було вигідно – зараз розглядається, що найцікавіше, в сфері публічній. Можливо, це тиск через Ігоря Кононенка на президента, версій дуже багато, сама ситуація неоднозначна. Про те, що Ігор Кононенко отруєний, ми дізналися з публікації Ксенії Василенко, вона ж Соня Кошкіна, якій про це начебто повідомила народний депутат БПП. В самій фракції БПП дуже багато людей взагалі не знали, що таке отруєння сталося. За відомостями Ірини Фріз, він вже місяць лікується, тобто це сталося десь в районі католицького Різдва. А у нас, ми пам’ятаємо, що були засідання ВРУ, прийняття бюджету, і депутати якось не дуже помітили якихось разючих змін в стані здоров’я одного з заступників голови фракції БПП, тому тут дуже багато питань взагалі до цієї ситуації, яка така під саваном незрозумілих якихось недоговорок зараз подається суспільству.

Чому Ігор Кононенко не звернувся до правоохоронців?

— Оце, мабуть, найбільш ключове запитання, тому що ніяких пояснень зі сторони народного депутата Кононенка досі не надійшло. Якщо Ігор Кононенко знає, що його отруїли і лікується, то питання, чи він знає хто, чи сам уже розібрався, чи по-християнські пробачив цим людям. Але тут є закон "Про статус народного депутата", подібні випадки не можуть проходити повз увагу ГПУ, СБУ, МВД, які зобов’язані з цього випадку створити спеціальну комісію, розслідування провести, кримінальне провадження за цим фактом відкрити. А ще більш комічно дивитись на цю ситуацію в зв’язку з тим, що СБУ начебто попередила замах на народного депутата від "Народного фронту" – Антона Геращенка. Тобто там СБУ спрацювала на випередження, а тут вже місяць тиша така – ніхто ні про що не знає, ніяких взагалі немає навіть натяків на те, що щось в цій справі буде відбуватися найближчим часом.

Поки сам Кононенко мовчить, справа не зрушиться з місця?

— Однозначно. Тому що він буде зобов’язаний співпрацювати зі слідством. Я думаю, це було би цікаво будь-якій людині, хто його отруїв. Хоча зараз у соцмережах вже гуляють такі меми стосовно того, що є відомості, що Ігор Віталійович дуже полюбляє середземноморську кухню, досить любить морепродукти, устриці, тому, можливо, він сам десь чогось забагато з’їв, от і отруївся. Взагалі ситуація незрозуміла, будемо чекати, що найближчим часом на сесії ВРУ це питання має постати, має розглядатися і в ВРУ в комітеті відповідному, тому що це стосується саме статусу народного депутата, а не просто фізичної особи Кононенка.

З іншого боку, це ж питання безпеки оточення Кононенка?

— Однозначно. І тут мовчання Кононенка взагалі викликає питання, чи може ще когось отруїли, а він тоді нам не розповідає про це – це не дуже правильно в контексті безпеки.

Наскільки Ігор Кононенко наближений до президента і який вплив на нього має?

— Це відомо всім, що Кононенко —давнішній армійський друг Порошенка, вони дуже тісно зв’язані були ще й по бізнесу, і зараз Кононенко заступник фракції БПП, на ньому зав’язані деякі питання саме гуртування депутатів від цієї політичної сили під час голосувань за окремі подання. Навіть з публікації Соні Кошкіної я зрозуміла, що Кононенко входить в найближче оточення президента, тому ще більше дивною виглядає ситуація, не може такого бути, щоб президент був би не в курсі, що його найближчого товариша і друга в житті отруїли, і ніяким чином це досі не розслідувано.

Вузьке коло наближених до президента — хто до нього входить?

— Наскільки я пам’ятаю, туди долучається Турчинов, глава адміністрації Райнін, іноді Ложкін.

Є чутки, що з фракції БПП вже вийшли 10 народних депутатів. Яка доля коаліції?

— Наскільки я знаю, останнім, хто написав заяву про вихід з коаліції, був нардеп Бублик, і зараз дві фракції – Радикальна партія і партія "Самопоміч" домагаються від голови ВРУ Андрія Парубія оприлюднити повні списки коаліціантів, тому що зрозуміло вже, що навіть математично там не може бути 226 осіб. Яким чином з цієї ситуації вийде знову Парубій, який вже две’ять місяців не оприлюднює ці списки, будемо дивитися найближчим часом. Сесія стартуватиме 6 лютого, всі ці питання однозначно будуть топ-темами політичного порядку денного.

До 6 лютого ваш прогноз, як буде розвиватися ситуація?

— Наскільки я розумію, Апеляційний суд зараз розглядає скаргу стосовно дій чи бездіяльності Парубія, має винести вердикт стосовно оприлюднення списків коаліції. Стосовно справи Кононенка, зрозуміло, що вона під великим питанням, взагалі цей вибух інформаційний стався на вихідних, субота-неділя, будемо дивитись, що буде в понеділок-вівторок, тому що мають відреагувати відповідно правоохоронні органи.

Чи можуть Кононенка, як народного обранця, змусити дати свідчення?

— Українське законодавство побудоване таким чином, що змусити людину свідчити не може ніхто, тому що таке примушення розглядається як тортури і тиск на людину, підпадає під правові основи Конвенції про захист прав людини. Звичайно, багато паралелей з отруєнням Ющенка зараз проводиться, яке так досі і не розслідувано до кінця, і замовники, і виконавці однозначно за цим фактом так і не були названі, тому, можливо, це така ж сама справа, яка буде дуже довго пролонгована і ми дуже скоро не побачимо розв’язки. Але зрозуміло, що подібні речі, якщо вони виливаються в публічну площину, мають бути прокоментовані потерпілим в цій ситуації — якщо він справді потерпілий, а не якийсь це інформаційний вкид або викривлена інформація.

Ранее глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь в эфире "ГС" позитивно оценил изменения, внесенные в мораторий на проверки бизнеса в 2017-ом году. По его словам, именно полный запрет привел к отравлению людей некачественным алкоголем.