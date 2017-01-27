Гончаренко сообщил об отравлении Кононенко ртутью

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Алексей Гончаренко ("Блок Петра Порошенко") сообщил, что у его коллеги по фракции Игоря Кононенко обнаружено отравление ртутью.

"Идет шквал звонков по поводу отравления Игоря Кононенко. Во-первых, это, к сожалению, правда. Но, во-вторых, враги не дождутся. И это главное", — написал Гончаренко на своей странице в Facebook.

В свою очередь журналист Соня Кошкина сообщила, что отравление ртутью обнаружилось у Кононенко незадолго до Нового года.

"Согласно вердикту докторов, ее содержание в крови превышено в 50 раз. Ясно, что на случайность это не спишешь. По информации источников, отравление не произошло одномоментно – ртуть накапливалась в организме некоторое время. Из чего напрашивается вывод: это не было покушением на убийство, скорее – попыткой запугать, вывести из строя на полгода и более", — говорится в ее материале, который опубликован на LB.ua.

При этом она добавила, что "Кононенко является правой рукой президента не столько даже в политических, сколько в деликатных околобизнесовых делах, логично предположить: возможно, "привет" передали не самому Игорю Витальевичу, но целому Петру Алексеевичу".

Ранее депутат Верховной Рады Александр Онищенко, уехавший из Украины, обвинил депутата Игоря Кононенко в требовании откатов за поставку природного газа на госпредприятия в размере 2 тысяч гривен за каждую 1 тысячу кубометров газа.