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    Гончаренко сообщил об отравлении Кононенко ртутью

    (обновлено: )23920
    Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что "враги не дождутся". Журналист Соня Кошкина предположила, что, "возможно, "привет" передали не самому Игорю Витальевичу, но целому Петру Алексеевичу".
    Игорь Кононенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Алексей Гончаренко ("Блок Петра Порошенко") сообщил, что у его коллеги по фракции Игоря Кононенко обнаружено отравление ртутью.

    "Идет шквал звонков по поводу отравления Игоря Кононенко. Во-первых, это, к сожалению, правда. Но, во-вторых, враги не дождутся. И это главное", — написал Гончаренко на своей странице в Facebook.

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    В свою очередь журналист Соня Кошкина сообщила, что отравление ртутью обнаружилось у Кононенко незадолго до Нового года.

    "Согласно вердикту докторов, ее содержание в крови превышено в 50 раз. Ясно, что на случайность это не спишешь. По информации источников, отравление не произошло одномоментно – ртуть накапливалась в организме некоторое время. Из чего напрашивается вывод: это не было покушением на убийство, скорее – попыткой запугать, вывести из строя на полгода и более", — говорится в ее материале, который опубликован на LB.ua.

    При этом она добавила, что "Кононенко является правой рукой президента не столько даже в политических, сколько в деликатных околобизнесовых делах, логично предположить: возможно, "привет" передали не самому Игорю Витальевичу, но целому Петру Алексеевичу".

    Ранее депутат Верховной Рады Александр Онищенко, уехавший из Украины, обвинил депутата Игоря Кононенко в требовании откатов за поставку природного газа на госпредприятия в размере 2 тысяч гривен за каждую 1 тысячу кубометров газа.

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