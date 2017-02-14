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    В Малайзии "отравленными иглами" убит брат Ким Чен Ына - СМИ

    (обновлено: )147
    Как сообщают СМИ, Ким Чен Нам был убит в аэропорту во время покушения на него предположительно двух женщин с "отравленными иглами". Сообщается, что нападавшие скрылись.
    Скорая в Малайзии
    flickr.com/Keegan Dorai

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости, Иван Захарченко. Брат лидера КНДР Ким Чен Ына, давно проживавший за границей Ким Чен Нам якобы убит в Малайзии, сообщает Южнокорейское телевидение со ссылкой на неназванные источники в правительстве.

    Ким Чен Ын
    KNS / KCNA / AFP
    Южная Корея вынашивает план устранения Ким Чен Ына

    Кабельный телеканал "Чосон-ТВ" утверждает, что Ким Чен Нам был убит в аэропорту во время покушения на него предположительно двух женщин с "отравленными иглами". Нападавшие якобы скрылись, но "Чосон-ТВ" утверждает, что это были "агенты", и полиция Малайзии подозревает, что они связаны с КНДР.

    Ким Чен Нам, старший сын бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира, давно покинул свою страну и проживал в Макао, занимаясь бизнесом. В одно время его называли возможным преемником Ким Чен Ира, но им стал его младший сын Ким Чен Ын.

    Агентство утверждает, что Ким Чен Нам является сыном Ким Чен Ира и Сон Хэ Рим — рожденной в Южной Корее актрисы, которая провела свои последние дни в Москве.

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