В Малайзии "отравленными иглами" убит брат Ким Чен Ына - СМИ

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости, Иван Захарченко. Брат лидера КНДР Ким Чен Ына, давно проживавший за границей Ким Чен Нам якобы убит в Малайзии, сообщает Южнокорейское телевидение со ссылкой на неназванные источники в правительстве.

Кабельный телеканал "Чосон-ТВ" утверждает, что Ким Чен Нам был убит в аэропорту во время покушения на него предположительно двух женщин с "отравленными иглами". Нападавшие якобы скрылись, но "Чосон-ТВ" утверждает, что это были "агенты", и полиция Малайзии подозревает, что они связаны с КНДР.

Ким Чен Нам, старший сын бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира, давно покинул свою страну и проживал в Макао, занимаясь бизнесом. В одно время его называли возможным преемником Ким Чен Ира, но им стал его младший сын Ким Чен Ын.

Агентство утверждает, что Ким Чен Нам является сыном Ким Чен Ира и Сон Хэ Рим — рожденной в Южной Корее актрисы, которая провела свои последние дни в Москве.