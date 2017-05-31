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    Общество

    Случай заболевания ботулизмом зафиксирован в Херсоне

    (обновлено: )8601
    Сообщается, что пострадавшая употребляла вяленого карася, на следующий день состояние здоровья женщины ухудшилось, была госпитализирована в больницу, она продолжает лечение в реанимационном отделении.
    Медсестра в больнице. Архивное фото
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. В Херсоне у женщины 1986 года рождения зафиксирован ботулизм. Он связан с употреблением вяленой рыбой ООО "Чудо-Юдо" г. Светловодск Кировоградской области, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

    Светлана Кушнир
    Фото из открытых источников
    Политэксперт об отравлении Кононенко

    Ботулизм подтвержден лабораторными анализами.

    "По словам мужа пострадавшей 23 мая 2017 супруги приобрели карася вяленого в супермаркете "Фреш" в г.. Херсон. На следующий день состояние здоровья женщины ухудшилось, утром 26 мая каретой скорой помощи она была госпитализирована в больницу. На сегодня пострадавшая продолжает лечение в реанимационном отделении", — сообщает ведомство.

    По инициативе Управления Держпродспоживслужбы в г. Херсон. Вся продукция снята с реализации и помещена на ответственное хранение.

    Ранее сообщалось, что в Киеве ввели временный запрет на реализацию вяленой рыбы в связи со случаями заболевания ботулизмом.

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