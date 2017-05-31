Случай заболевания ботулизмом зафиксирован в Херсоне

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. В Херсоне у женщины 1986 года рождения зафиксирован ботулизм. Он связан с употреблением вяленой рыбой ООО "Чудо-Юдо" г. Светловодск Кировоградской области, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Ботулизм подтвержден лабораторными анализами.

"По словам мужа пострадавшей 23 мая 2017 супруги приобрели карася вяленого в супермаркете "Фреш" в г.. Херсон. На следующий день состояние здоровья женщины ухудшилось, утром 26 мая каретой скорой помощи она была госпитализирована в больницу. На сегодня пострадавшая продолжает лечение в реанимационном отделении", — сообщает ведомство.

По инициативе Управления Держпродспоживслужбы в г. Херсон. Вся продукция снята с реализации и помещена на ответственное хранение.

Ранее сообщалось, что в Киеве ввели временный запрет на реализацию вяленой рыбы в связи со случаями заболевания ботулизмом.