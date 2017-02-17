Прокуратура расследует массовое отравления детей в Харьковской области

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В городе Купянск Харьковской области произошло массовое отравление детей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"В течение двух суток (14 и 15 февраля) в детское инфекционное отделение Купянской городской больницы №2 с диагнозом острый энтероколит и кишечная инфекция госпитализированы ученики общеобразовательной школы №1… число детей, которые отравились, составляет 9 человек. Все госпитализированные дети питались в школьной столовой. Сейчас их жизни ничто не угрожает", — говорится в сообщении.

Как отмечается, врачи не проинформировали правоохранителей о факте массового отравления детей, что является нарушением действующего законодательства.

"Прокуратура начала расследование отравления детей в Купянской школе. Изюмская местная прокуратура начала уголовное производство по факту ненадлежащего выполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 2 ст. 137 УК Украины)", —уточнили в облпрокуратуре.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве произошло массовое отравление детей в школе-интернате.