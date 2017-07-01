Из-за отравлений и ботулизма Киев усилил контроль пищевых продуктов

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Власти Киева установили жесткий контроль за качеством пищевых продуктов, производимых и находящихся в обращении в столице, сообщили в управлении информационного обеспечения и доступа к публичной информации аппарата исполнительного органа Киевского городского совета.

По данным Главного управления Госпродпотребслужбы, в столице возросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди взрослых и детей общеобразовательных и дошкольных учебных заведений, зарегистрированные 8 случаев заболевания ботулизмом, связаны с употреблением вяленой рыбы.

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Кроме того, в конце июня зарегистрированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией, связанные с употреблением пищевых продуктов в заведении общественного питания ООО "Суши Лэнд".

Департаментом промышленности и развития предпринимательства усилены меры контроля за соблюдением операторами рынка, которые осуществляют хозяйственную деятельность по производству, реализации и хранению пищевых продуктов, требований законодательства о безопасности и качестве пищевых продуктов.

Как стало известно, был установлен жесткий контроль за деятельностью коммунальных предприятий — организаторов ярмарок, которые несут ответственность за организацию и проведение ярмарочных мероприятий, на которых реализуются пищевые продукты.

Департаменту образования и науки, молодежи и спорта поручено усилить контроль за качественным и безопасным питанием детей в общеобразовательных, дошкольных, оздоровительных учреждениях.

Департаменту здравоохранения поручено обеспечить учреждения здравоохранения города достаточным количеством быстрых тестов для своевременной диагностики инфекционных заболеваний.