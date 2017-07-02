Зверские итоги недели: убийства детей на раз, два, три

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Криминал в Украине звереет. Лишь за последнюю неделю в Украине произошел ряд жестоких убийств, жертвами которых все чаще становятся беззащитные дети и подростки. Так, в Тернопольской области жестокое убийство выпускницы спровоцировало народный бунт, в Одессе — отчим задушил двух малолетних детей, а на Донетчине зверски убили и бросили в подвал 6-летнюю девочку.

Жестокое убийство выпускницы

На Тернопольщине жители села Вишневца взбунтовались из-за жестокого убийства выпускницы. Они требуют справедливого расследования дела, пишет местное издание "Наш день".

Трагедия случилась в понедельник, 26 июня. Изуродованное тело 17-летней выпускницы Иры Мукоиды нашли на обочине дороги. Девушка возвращалась с празднования Дня молодежи, когда на нее напал неизвестный. Убийца кроме того, что смертельно ранил погибшую, еще и изнасиловал ее.

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Издание 0352.ua отмечает, что "у девушки были сломаны руки-ноги, и ее нашли раздетой", а "убийцу уже даже задержали, только полиция почему-то молчит и не рассказывает подробностей".

nday.te.ua На Тернопольщине жители села Вишневца протестуют из-за жестокого убийства выпускницы

Резонансное убийство шокировало жителей села. Они уверены, что полиция умалчивает факты. "Селяне подозревают, что правоохранители хотят что-то скрыть, поэтому и вышли сегодня утром на протест и перекрыли трассу", — пишут местные СМИ.

В четверг, 29 июня, жители Вишневца и близлежащих сел в двух местах перекрыли международную трассу М-19, требуя справедливого расследования. Почти 50 человек вышло около 8:00 на трассу, которая идет через поселок на Ровно, и непрерывно переходили дорогу, тем самым блокируя проезд. Часть транспорта объезжала со стороны Кременца, другие пытались проехать полевыми дорогами.

В то же время руководитель областной Нацполиции Александр Богомол заявил пикетчикам, что любые детали по раскрытию убийства правоохранители не имеют права разглашать, поскольку это может навредить следствию.

Зверское убийство детей в Одессе

В Одессе в одном из домой на улице Академика Королёва жестоко убили двух малолетних детей — 10-летнего мальчика и 4-летнюю девочку.

Ужасная трагедия произошла 27 июня 2017 в 10:00 утра.

Как стало известно, детей задушил сожитель их матери. Задержанному 42 года, он является жителем Кировоградской области.

Подозреваемый проживал вместе с женой и ее малолетними детьми.

odessa.net.ua Подозреваемый в убийстве детей в Одессе

Местные жители рассказывают, что подозреваемый был безработным и регулярно пил, а в семье были частые скандалы.

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По предварительной версии полиции, таким образом мужчина хотел отомстить своей жене, матери детей, с которой поссорился накануне. В момент убийства женщина была на работе, когда она пришла домой, то упала в обморок, ее пытались привести в чувство медики.

Киевский районный суд города Одессы взял мужчину под стражу. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Жестокое убийство девочки на Донетчине

В городе Горняк на Донетчине жестоко убили 6-летнюю Алину Васютину. Спустя восемь дней поисков тело девочки нашли в подвале наполовину заброшенного частного дома.

Как сообщили родители девочки, 19 июня 6-летняя Алина пошла в магазин за мороженым и домой больше не вернулась. На ее поиски были подняты более 200 полицейских, работники ГСЧС, Нацгвардии, местные власти и волонтеры.

Вскоре был задержан подозреваемый в ее убийстве 33-летний мужчина.

Facebook Вячеслава Аброськина Частный дом в Горянки, в подвале которого обнаружили тело 6-летней девочки

По словам начальника областной полиции Вячеслава Аброськина, задержанный рассказал, что девочка сопротивлялась и угрожала ему мамой. Он рассказал, что душил ребенка подушкой и зарезал кухонным ножом, после чего бросил ее в подвал.

"Он ни слова раскаяния не сказал ни за все время проведения следственных действий, ни в ходе заседания суда", — отметил Аброськин.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит высшая мера наказания — пожизненное заключение.

Маленькая Леля, как близкие называли девочку, в этом году должна была пойти в первый класс. У погибшей остались брат и двое сестер, которые временно находятся в детском приюте.

Ужасная смерть ребенка всколыхнула маленький городок. Жители говорят, что нередко видели подозреваемого возле магазина, но даже подумать не могли, что человек способен на такое.

После жестокого убийства Алины Васютиной Аброськин обратился в Верховную Раду с инициативой усиления ответственности за изнасилование детей. Парламентарии и правоохранители предлагают увеличить срок заключения за совершение преступлений против детей, а также предусмотреть "добровольное мероприятие медицинского характера" – химическую кастрацию. Таким мероприятием можно будет заменить неотбытую часть наказания после 10 лет заключения.

Смерть иностранного студента

В ночь на понедельник, 26 июня, в Харькове зарезали иностранного студента одного из вузов. Им оказался гражданин Марокко.

Его тело нашли неподалеку от клуба.

"На месте происшествия было обнаружено тело 24-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Погибшим оказался гражданин Марокко. Он учился в одном из харьковских вузов", – сообщили в полиции.

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Правоохранители установили, что произошла драка, в которой участвовали 4 человека, в том числе и марокканец.

Открыто уголовное дело.

По материалам из открытых источников интернет