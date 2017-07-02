В Киеве закрыты треть общепитов из-за опасности отравлений

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Госпродпотребслужба Киева после проведенных проверок приняла решение приостановить работу 30% заведений общественного питания для проведения санитарных мероприятий и устранения недостатков.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы.

"1 июля 2017 в связи с регистрацией в г. Киеве случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, связанными с употреблением пищевых продуктов в учреждениях общественного питания, специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве… провели сбор информации у операторов рынка о деятельности, связанной с реализацией пищевых продуктов, по месту ведения их хозяйственной деятельности", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что количество заболеваний острой кишечной инфекцией составляет 34 случая. По данным лабораторных исследований, возможным этиологическим фактором является возбудитель сальмонеллеза.

Напомним, в Киеве медики зафиксировали 16 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, которые связаны с употреблением суши в одном из столичных ресторанов.

Ранее сообщалось, что в Киеве ввели временный запрет на реализацию вяленой рыбы в связи со случаями заболевания ботулизмом.