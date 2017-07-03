Дело о массовом отравлении суши в Киеве передано в суд

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Виновных в массовом отравлении киевлян суши будут судить, заявил начальник ГУ Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) в Киеве Олег Рубан.

"На сегодняшний день можно говорить о локализации вспышки данного… (отравления — Ред.) Установлены факторы передачи нарушения санитарно-гигиенического режима на субъектах хозяйствования, что подтверждается лабораторными исследованиями окружающей среды, бактерия группы кишечной палочки обнаружена на кухне. Во-вторых, установлен носитель сальмонеллеза среди поваров. Идентичный сальмонеллез установлен у больных, группы D. Сегодня еще проводится лабораторное исследование продуктов питания. Окончательные выводы можно предоставить в среду. Что касается вины и наказания, то действительно вина полностью возлагается на учреждение субъекта хозяйствования. На сегодняшний день дело передано в суд",- сказал Рубан в эфире телеканала "112 Украина".

Кроме того, по его словам, Госпродпотребслужба призывает лиц, которые отравились в конкретном ресторанном хозяйстве, при ее содействии обратиться в суд.

"Мы будем сопровождать данных лиц с целью возмещения материального и морального вреда", — подчеркнул Рубан.

Читайте также: Отравление детей: пострадавшим нужно подавать в суд на государство – адвокат

Напомним, массовое отравление суши произошло на днях в одном из ресторанов Киева. "У персонала заведения общественного питания и у 7 пациентов выделена однотипная сальмонелла S.enteritidis группы D. Получены данные о выделении из объектов окружающей среды бактерий группы кишечной палочки, что свидетельствует о нарушении санитарно-гигиенических требований на субъекте ООО "Суши Лэнд", — говорится в сообщении Госпродпотребслужба.

По последним данным, число пострадавших граждан достигло 38.