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    Дело о массовом отравлении суши в Киеве передано в суд

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    Госпродпотребслужба призывает лиц, которые отравились в конкретном ресторанном хозяйстве, при ее содействии обратиться в суд за материальной и моральной компенсацией.
    Больница. Архивное фото
    RIA News Даничев Алексей | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Виновных в массовом отравлении киевлян суши будут судить, заявил начальник ГУ Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) в Киеве Олег Рубан.

    Суши. Архивное фото
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    "На сегодняшний день можно говорить о локализации вспышки данного… (отравления — Ред.) Установлены факторы передачи нарушения санитарно-гигиенического режима на субъектах хозяйствования, что подтверждается лабораторными исследованиями окружающей среды, бактерия группы кишечной палочки обнаружена на кухне. Во-вторых, установлен носитель сальмонеллеза среди поваров. Идентичный сальмонеллез установлен у больных, группы D. Сегодня еще проводится лабораторное исследование продуктов питания. Окончательные выводы можно предоставить в среду. Что касается вины и наказания, то действительно вина полностью возлагается на учреждение субъекта хозяйствования. На сегодняшний день дело передано в суд",- сказал Рубан в эфире телеканала "112 Украина". 

    Кроме того, по его словам, Госпродпотребслужба призывает лиц, которые отравились в конкретном ресторанном хозяйстве, при ее содействии обратиться в суд.

    "Мы будем сопровождать данных лиц с целью возмещения материального и морального вреда", — подчеркнул Рубан.

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    Напомним, массовое отравление суши произошло на днях в одном из ресторанов Киева. "У персонала заведения общественного питания и у 7 пациентов выделена однотипная сальмонелла S.enteritidis группы D. Получены данные о выделении из объектов окружающей среды бактерий группы кишечной палочки, что свидетельствует о нарушении санитарно-гигиенических требований на субъекте ООО "Суши Лэнд", — говорится в сообщении Госпродпотребслужба.

    По последним данным, число пострадавших граждан достигло 38. 

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