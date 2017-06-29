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    Киев

    В Киеве 16 человек отравились суши в одном из ресторанов

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    Все больные находятся на стационарном лечении в клинической больнице №4 и №9. Больные связывают свои отравления с употреблением суши "Калифорния", "Филадельфия", "Унаги", "Золотой дракон".
    Больница. Архивное фото
    МОЗ Украины

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. В Киеве медики зафиксировали 16 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, которые связаны с употреблением суши в одном из столичных ресторанов, сообщает "Госпотребслужба".

    Адвокат Иван Либерман. Архивное фото
    Иван Либерман/Youtube
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    Все больные находятся на стационарном лечении в клинической больнице №4 и №9. Больные связывают свои отравления с употреблением суши "Калифорния", "Филадельфия", "Унаги", "Золотой дракон" и другие.

    28 июня специалистами Главного управления "Госпотребслужбы" в Киеве было проведено внеплановое обследование предприятия.

    Продукция, связанная с возможным отравлением удалена. Образцы продуктов питания отобраны для лабораторных исследований.

    По состоянию на 18:00 28.06.17 предприятие ООО "Суши Лэнд Евразия" по ул. Дмитриевская, 2а, Шевченковского района с которым связано отравления, временно прекратило свою деятельность. Эпидемиологическое расследование случаев заболевания продолжается.

    Ранее сообщалось, что в Киеве ввели временный запрет на реализацию вяленой рыбы в связи со случаями заболевания ботулизмом.

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