Не последнее массовое отравление в Киеве, за которое никто не ответит

Фото из открытых источников

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Десятки пострадавших

Массовое отравление в киевских ресторанах японской кухни вызвало небывалый резонанс. Как оказалось, безопасных заведений в столице единицы. По словам экспертов, после ликвидации СЭС сегмент общепита оказался почти без контроля.

Так, в конце июня у 29 киевлян обнаружили кишечную инфекцию после посещения ресторана "Суши Ленд Евразия" на улице Дмитриевской в Киеве. Люди попали в инфекционное отделение с одинаковыми симптомами: бледная кожа, тошнота, вялость и повышенная температура – до 40 градусов. "Вкус был нормальный, мы даже думали: ой, какие вкусные суши. Это была акция, то есть мы заказали и получили в два раза больше", — цитирует ТСН пострадавшую Кристину Гусеву.

tsn.ua Девушки, отравившиеся суши в Киеве, 2 июля 2017

Позже 1 июля стало известно, что еще пять человек отравились после употребления продуктов компании "Суши Лэнд Евразия" и "Суши Лайф" в Шевченковском и Оболонском районах столицы.

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Таким образом, по последним данным, общее число пострадавших достигло 34 человек.

Пока нет окончательных результатов проверки. По данным лабораторных исследований, возможным фактором является возбудитель сальмонеллеза. У четырех человек, госпитализированных в Киеве, уже подтвержден диагноз "сальмонеллез".

При этом в Госпотребслужбе не исключают, что заразить продукты мог больной сотрудник ресторана. "Мы предполагаем, что заражение могло произойти от больного человека, который работал на кухне и осеменил продукты. Он мог быть скрытым носителем либо скрывал плохое самочувствие", — рассказал замначальника Госпродпотребслужбы в Киеве Александр Овчаренко.

Шокирующие цифры

После массового отравления Госпотребслужба проверила в Киеве 103 общепита. Однако результаты проверки вызвали настоящий шок. Как оказалось, безопасных заведений в Киеве единицы: только в 4 из 103 не обнаружено нарушений!

На данный момент работа 30% заведений общественного питания приостановлена до устранения недостатков.

"Были выявлены случаи рыбы без маркировки, то есть, по документам покупают некоторое количество рыбы у известной компании и под эти документы потом везут рыбу неизвестного происхождения, неизвестного производителя. Какого она качества, непонятно", — рассказал 112.Украина Овчаренко.

По его словам, в отдельных случаях такая рыба поступала по всей сети ресторанов (10-15 заведений): "Поставщик с непонятными документами поставляет рыбу по сети, это тысячи потребителей этой продукции".

"Были случаи, когда неизвестного происхождения были что поставщик, что рыба. Приезжал такой парень в футболке и кедах, в полиэтиленовом пакете кусок лосося. Добрый день, я привез продукцию", — добавил чиновник.

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Среди обнаруженных нарушений — нарушения срока хранения продукции, условий товарного соседства, антисанитария, отсутствие контрольных приборов для измерения температуры в местах хранения сырья.

Также стало известно, что у работников заведения не было санитарных книжек, а в помещениях нарушались температурные режимы хранения продуктов.

Сообщается, что полиция уже возбудила уголовное дело по статье 325 УК ("Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений").

Однако пострадавшие посетители думают над тем, чтобы подавать в суд. Если вину владельца заведения удастся доказать, ему грозит штраф или же лишение свободы до шести лет.

Кто в ответе?

Тем временем, киевлян успокаивают, что ситуация в столице под контролем, уже установлен жесткий контроль за качеством пищевых продуктов.

"К сожалению, санитарное законодательство нарушается, но мы видим положительные шаги, что кое-где начали ремонтные работы, заменяется сырье, поэтому на сегодня ситуация находится полностью под контролем Госпродпотребслужбы и городских властей", — заявил в эфире радиостанции Голос Столицы главный санврач Киева Олег Рубан.

uacrisis.org Олег Рубан

В то же время киевляне жалуются, что после ликвидации санэпидемслужбы вообще непонятно, кто в ответе за соблюдение санитарных норм в кафе и ресторанах. Кроме того, не существует отдельного органа исполнительной власти, подчиненного Кабмину, который бы защищал права потребителей.

По словам экспертов, после ликвидации СЭС сегмент общепита оказался почти без контроля. "В результате элементарное незнание нюансов этого бизнеса приводит его владельцев к нарушениям и частым отравлениям людей. Это случается как в дошкольных учреждениях, так и в ресторанах, кафе, или торговых сетях, что говорит об отсутствии системного контроля со стороны государства", — рассказал UBR.ua зампредседателя правления ВОО "Союз потребителей Украины" Олег Цильвик.

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Как известно, после ликвидации в мае СЭС контроль за санитарным благополучием взяла на себя Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Однако контролирующие полномочия у Госпродпотребслужбы ограничены. И это, в первую очередь, касается проведения санитарных проверок, которые раньше сильно портили жизнь предпринимателям. Сейчас проверки в основном плановые. Списки расписаны на год, находятся в публичной доступности и в основном включают в себя только крупные предприятия, представляющие потенциальную угрозу для здоровья граждан. Внеплановые выходы инспекции на более мелкие предприятия, конечно, тоже возможны, но исключительно по решению суда или массовым жалобам граждан.

По материалам из открытых источников интернет