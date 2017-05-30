В Киеве запретили продавать вяленую рыбу

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. В Киеве ввели временный запрет на реализацию вяленой рыбы в связи со случаями заболевания ботулизмом, сообщает Госпотребслужба.

"Зарегистрирован один летальный случай заболевания ботулизмом и два случая заболевания ботулизмом у жителей г. Киева, которые употребляли в пищу вяленую рыбу промышленного производства, приобретенную в торговой сети города. Летальный случай заболевания ботулизмом зарегистрирован у гражданина 1976 года рождения, который 24.05.2017, по словам жены, употреблял в пищу вяленую рыбу (лещ) промышленного производства", — говорится в сообщении.

В других двух случаях заболевания ботулизмом, пострадавшие также свое заболевание связывают с употреблением в пищу тарани и вяленого карпа промышленного производства.

Рыба была произведена предприятием, расположенным в г. Светловодск Кировоградской области, приобретенная в гипермаркете "Караван" ООО "Группа Ритейла Украины", по адресу: г. Киев, проспект Академика Глушкова, 13-б и супермаркете "Мегамаркет" ООО "Лабро", по адресу: г. Киев, ул. Антоновича, 50.

Мероприятия по локализации и ликвидации проводятся совместно с Управлением защиты экономической безопасности Национальной полиции Украины в. Киеве.

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