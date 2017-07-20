наверх
20.07.201716:29
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    В санатории Бердянска отравились более 260 детей

    Тема:

    Смертельно опасная еда. Кто ответит? (38)

    (обновлено: )230
    В горсовете Бердянска сообщили, что в санатории "Лазурный" комиссией выявлены несоответствие учреждения требованиям в сфере организации детского оздоровления.
    Медсестра набирает лекарство в шприц в стационаре. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. В Бердянске Запорожской области в санатории "Лазурный" отравились дети военнослужащих — участников АТО из Днепра.

    По последним данным, зафиксирован 261 случай отравления.

    Приготовление еды. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Опасная еда: отравления и смерти будут продолжаться

    В Бердянском горсовете сообщили, что представители местной власти не знали, что официально данное учреждение не имело разрешительных документов на работу.

    Рабочая комиссия, созданная мэрией, провела ряд обследований санатория "Лазурный" и выявила несоответствие учреждения требованиям в сфере организации детского оздоровления.

    "В результате очередного обследования учреждения 17 июля в заведении были выявлены дети, отдыхающие вопреки Актам приемки детского оздоровительного лагеря, где указано о неготовности учреждения к принятию детей", — сообщили в горсовете.

    В горсовете также сообщили, что раз санаторий "Лазурный" к приему детей был не готов, руководству рекомендовано вывезти детей до полного устранения недостатков.

    "В настоящее время проводится осмотр детей этого заведения специалистами Бердянского лабораторного центра, Управления Госпродпотребслужбы в г.Бердянске совместно со специалистами городской больницы", — сообщает горсовет.

    Напомним, в Киеве медики зафиксировали случаи заболевания острой кишечной инфекцией, которые связаны с употреблением суши в одном из столичных ресторанов.

    Ранее сообщалось, что в Киеве ввели временный запрет на реализацию вяленой рыбы в связи со случаями заболевания ботулизмом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте гибели Павла Шеремета
    Годовщина убийства Павла Шеремета
    Убийство мужчины на парковке в Киеве
    Рост криминала. Расстрел мужчины в Киеве
    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Редакция газеты "Вести"
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"