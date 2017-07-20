В санатории Бердянска отравились более 260 детей

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. В Бердянске Запорожской области в санатории "Лазурный" отравились дети военнослужащих — участников АТО из Днепра.

По последним данным, зафиксирован 261 случай отравления.

В Бердянском горсовете сообщили, что представители местной власти не знали, что официально данное учреждение не имело разрешительных документов на работу.

Рабочая комиссия, созданная мэрией, провела ряд обследований санатория "Лазурный" и выявила несоответствие учреждения требованиям в сфере организации детского оздоровления.

"В результате очередного обследования учреждения 17 июля в заведении были выявлены дети, отдыхающие вопреки Актам приемки детского оздоровительного лагеря, где указано о неготовности учреждения к принятию детей", — сообщили в горсовете.

В горсовете также сообщили, что раз санаторий "Лазурный" к приему детей был не готов, руководству рекомендовано вывезти детей до полного устранения недостатков.

"В настоящее время проводится осмотр детей этого заведения специалистами Бердянского лабораторного центра, Управления Госпродпотребслужбы в г.Бердянске совместно со специалистами городской больницы", — сообщает горсовет.

Напомним, в Киеве медики зафиксировали случаи заболевания острой кишечной инфекцией, которые связаны с употреблением суши в одном из столичных ресторанов.

Ранее сообщалось, что в Киеве ввели временный запрет на реализацию вяленой рыбы в связи со случаями заболевания ботулизмом.