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    Массовое отравление детей в Бердянске: должностных лиц отстранили от работы

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    Мэр Днепра Борис Филатов в связи с отравлением детей бойцов АТО в Бердянске отметил, что "отправить детей в лагерь не убедившись лично куда они едут, это скотство".
    Столовая в детском оздоровительном санаторий Лазурный
    фото из открытых источников

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. В Днепре отстранили от работы должностных лиц в связи с массовым отравлением детей в одном из санаториев Бердянска, сообщил городской глава Днепра Борис Филатов.

    Ранее сообщалось, что более 260 детей бойцов АТО из Днепра отравились в санатории "Лазурный" в Бердянске Запорожской области. 

    "В связи с отравлением детей в оздоровительном лагере в Бердянске принято решение на время проверки отстранить от работы директора департамента соцзащиты г-жу Козловскую и начальника управления по работе с участниками АТО г-на Звирко", — написал Филатов на своей странице в Facebook.

    Пост Бориса Филатова

    Он уточнил, что "их дальнейшая судьба будет определена в ближайшее время".

    "А если уж совсем по-простому, то отправить детей в лагерь не убедившись лично куда они едут, это скотство", — резюмировал Филатов.

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