Отравление детей в Бердянске: лагерь экономил на качественном питании

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В Бердянске 30 детей госпитализированы из лагеря с пищевыми отравлениями, сообщает Запорожская ОГА со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Викторию Клименко.

Клименко подтвердила, что детский оздоровительный санаторий "Лазурный" работал незаконно.

Стоит отметить, что средства на отдых детей были выделены из госбюджета.

Подробнее происшествие в Бердянске прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель главы Запорожской обладминистрации Эдуард Гугнин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому цей табір не був готовий прийняти дітей? Які норми порушувались?

— Там порушувались санітарно-гігієнічні норми, зокрема, там не було душових кабінок, не дотримувались норми утримання дітей, не витримувались норми щодо необхідної організації харчування.

Там була неякісна їжа?

— Так, тобто на сьогоднішній момент, я так розумію, що табір хотів економити гроші і тому неякісно було набрано персонал і фактично харчування було в незадовільному стані, зокрема, дуже були великі проблеми стосовно гарячого харчування.

Як вийшло, що табір прийняв дітей?

— Дозволу немає. Цей табір звертався декілька разів навіть до міської адміністрації задля того, щоб його відкрили, дали дозвіл. Дозволу не було і попри те, що не було дозволу, табір відкрився, і там зараз департамент буде подавати до правоохоронних органів стосовно того, щоби перевірили, бо цей табір виграв через систему ProZorro. Тобто або у систему були введені документи, які не відповідали дійсності, або ще якимось чином, але будемо зараз через правоохоронні органи з’ясовувати, яким чином вони могли виграти через систему ProZorro торги.

Чотири рази табру не дозволили відкриватись, а потім приїхали діти…

— Є санаторій, який виконує оздоровчі функції. Цей санаторій, керівництво цього санаторію бере в оренду літній табір дитячий і, використовуючи документи, я так розумію, санаторію, вони виходять на торги і здобувають цю перемогу на тендері. Тому зараз необхідно з’ясувати, яким чином взагалі вони могли так зробити, тому що, я розумію, що, не маючи табору в структурі, вони не могли йти на тендер, тобто там тендер виграв не саме цей табір, а санаторій, який офіційно працює.

Яку відповідальність буде нести керівництво?

— На сьогоднішній момент стосовно документів вже подають департаменти до правоохоронних органів документи, це по-перше. По-друге, сьогодні були взяті проби, аналізи тощо в дітей. Завтра ми отримаємо результати і за результатами цих тестів будуть також направлені теж до правоохоронних органів, тому що на сьогоднішній момент керівництво табору каже про те, що це ротавірусна інфекція, і вона могла бути привезена зовні ще дітьми, але в нас є дуже великі побоювання, що це саме не дотримання санітарно-гігієнічних норм при організації харчування і, скоріш за все, це отруєння і тому буде покарання і ми будемо все робити задля того, щоби таке покарання відбулось.

Скільки таборів дитячих функціонує в області? І скільки з них не отримали дозволи на прийом дітей?

— На сьогоднішній момент велика кількість: є табори приватні, є табори державні, є табори місцевих органів самоврядування, тому взагалі-то так, що стосується взагалі картини я вам зараз не можу сказати, але дозволи не отримали дуже велика кількість таборів, тому що люди починають використовувати це задля того, щоб мати прибуток, але якість надання послуг дуже замала, тому дуже велика кількість таборів не отримали такий дозвіл, але вони і не відкрились. Це в нас єдиний на сьогоднішній момент випадок, коли немає дозволу, але він відкрився.

Читайте также: На турбазе в Закарпатье погиб ребенок из Киевской области

Ви певні, що це єдиний випадок?

— Зараз створена комісія, яка буде перевіряти ще раз усі табори на наявність дозволу. Але ті, які пішли за тендерами, виграли, що стосується Запорізької саме області, усі табори мають дозвіл.

Также ситуацию прокомментировала начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области Светлана Власова.

Что сейчас с детьми? Как они себя чувствуют?

— На сегодняшний день официально получено от горздрава города Бердянска информацию о том, что 30 детей имеют признаки кишечной инфекции и они не госпитализированы, а находятся в этом учреждении, где развернута госпитальная база для их изоляции.

Установлена причина отравления?

— Причина отравления – сейчас ведется расследование, ведется сотрудниками Держпродспоживслужбы, расследование ведется областным лабораторным центром. Отобраны все необходимые лабораторные пробы для исследования. По клинике медицинские работники говорят: возможно как раз распространение ротавирусной инфекции, но это еще под вопросом, то есть на сегодняшний день утверждать что-либо нельзя.

Неизвестно, чем именно отравились?

— Дело в том, что данное учреждение официально не открыто. Госпродпотребслужбой не дано разрешения в связи с тем, что при тех обследованиях, которые проводились для принятия решения о его функционировании, было выявлено ряд замечаний очень серьезных в том плане, что само учреждение не приспособлено для принятия детей. Целый ряд режимных нарушений соблюдения санитарного законодательства не выполнено и серьезные очень нарушения непосредственно выявлены на пищеблоке, где питались, помимо детей, еще и взрослые, которые находятся на лечении в санатории "Лазурный". Поэтому причин для распространения и что могло непосредственно причиной заболевания детей очень много, потому что пути на сегодняшний день передачи при таких нарушениях предостаточно.

Что с детьми, которые не заболели?

— Сегодня было собрана по нашей инициативе комиссия, которая приняла решение о выведении детей из этого учреждения.

Руководство этого заведения понесет наказание?

— Однозначно. Уже на сегодняшний день не только по этому заведению, а мэру, в Нацполицию Запорожской области, в прокуратуру направлена информация о создавшейся ситуации. Помимо этого подготовлено распоряжение, принято решение вообще о закрытии этого не открывшегося официально учреждения, будут приняты административные меры наказания, и распоряжением начальника ГУ Госпотребслужбы Запорожской области приостановлена эксплуатация этого пищеблока.

Напомним, если вы хотите купить в кулинарии салат, то вам, скорее всего, продадут просроченную, но преподнесенную в другом виде продукцию. Об этом в эфире «ГС» предостерег исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.