В Одессе произошел пожар возле санатория, пострадали дети

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. В Суворовском районе Одессы произошел пожар на открытой территории возле санатория, в результате чего пострадали четыре человека, из которых двое детей, сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Отмечается, что вечером 1 июля в службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании сухой травы на открытой территории в районе села Усатово, возле санатория "Куяльник".

Вскоре на место вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые ликвидировали возгорание на общей площади 700 кв. м.

Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

В субботу вечером в больницу поступило 4 человека, из которых двое детей, пострадавших во время тушения пожара. У госпитализированных — отравление продуктами горения.

Как сообщалось ранее, в субботу спасатели полностью ликвидировали лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.