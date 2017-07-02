КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. В Киеве на Софиевской Борщаговке, утром 2 июня, вспыхнул пожар в ресторане. Рядом с местом происшествия находятся частные дома, огонь перекинулся на ближайший забор.
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"На место происшествия прибыли четыре пожарных автомобиля. Спасатели работают уже около часа, однако пожар пока не удалось потушить", — сообщает корреспондент "Подробностей".
Рядом с рестораном были припаркованные авто, с помощью пожарного автомобиля их эвакуировали.
Под Киевом горит ресторан, пожарные не могут справиться с пламенем
Напомним, накануне пресс-служба ГСЧС сообщила, что спасатели полностью ликвидировали лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.