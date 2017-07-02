КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. В Киеве на Софиевской Борщаговке, утром 2 июня, вспыхнул пожар в ресторане. Рядом с местом происшествия находятся частные дома, огонь перекинулся на ближайший забор.

Смотрите также: Тушение пожара в зоне ЧАЭС. Аэросъемка

"На место происшествия прибыли четыре пожарных автомобиля. Спасатели работают уже около часа, однако пожар пока не удалось потушить", — сообщает корреспондент "Подробностей".

Рядом с рестораном были припаркованные авто, с помощью пожарного автомобиля их эвакуировали.

Подробности Под Киевом горит ресторан, пожарные не могут справиться с пламенем

Напомним, накануне пресс-служба ГСЧС сообщила, что спасатели полностью ликвидировали лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.