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    Под Киевом горит ресторан, пожарные не могут справиться с пламенем

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    На место происшествия в Софиевской Борщаговке прибыли четыре пожарных автомобиля. Спасатели работают уже около часа, однако пожар пока не удалось потушить.
    Под Киевом горит ресторан, пожарные не могут справиться с пламенем
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    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. В Киеве на Софиевской Борщаговке, утром 2 июня, вспыхнул пожар в ресторане. Рядом с местом происшествия находятся частные дома, огонь перекинулся на ближайший забор.

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    "На место происшествия прибыли четыре пожарных автомобиля. Спасатели работают уже около часа, однако пожар пока не удалось потушить", —  сообщает корреспондент "Подробностей".

    Рядом с рестораном были припаркованные авто, с помощью пожарного автомобиля их эвакуировали.

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    Под Киевом горит ресторан, пожарные не могут справиться с пламенем

    Напомним, накануне пресс-служба ГСЧС сообщила, что спасатели полностью ликвидировали лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

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