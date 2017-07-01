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    Власти сообщили о состоянии радиационного фона в зоне ЧАЭС из-за пожара

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    Председатель Госагентства по управлению зоной отчуждения заявил, что режим определения загрязнения был переведен в чрезвычайное состояние, и каждые 2 минуты есть показатели с датчиков, которые размещены по всей территории зоны отчуждения.
    Пожар в зоне ЧАЭС
    ГСЧС

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В зоне отчуждения ухудшения радиационного фона из-за пожара не наблюдается, заявил председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук, информирует "112 Украина".

    Ликвидация пожара в зоне ЧАЭС
    Канал MNS GOV.UA на youtube
    Тушение пожара в зоне ЧАЭС. Аэросъемка

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    "У нас режим определения загрязнения действительно переведен в чрезвычайное состояние, и каждые 2 минуты мы получаем показатели с датчиков, которые размещены по всей территории зоны отчуждения", — сказал он.

    По его словам, не фиксируется превышения критических уровней и не требуется эвакуации персонала, работающего в зоне отчуждения или на Чернобыльской АЭС.

    Петрук добавил, что сейчас есть тлеющие участки, но в ведомстве не прогнозируют какого-то негативного развития событий. 

    Ранее сообщалось, что в зоне ЧАЭС пожар был локализован, но пока есть отдельные тлеющие участки.

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