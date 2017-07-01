Власти сообщили о состоянии радиационного фона в зоне ЧАЭС из-за пожара

ГСЧС

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В зоне отчуждения ухудшения радиационного фона из-за пожара не наблюдается, заявил председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук, информирует "112 Украина".

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"У нас режим определения загрязнения действительно переведен в чрезвычайное состояние, и каждые 2 минуты мы получаем показатели с датчиков, которые размещены по всей территории зоны отчуждения", — сказал он.

По его словам, не фиксируется превышения критических уровней и не требуется эвакуации персонала, работающего в зоне отчуждения или на Чернобыльской АЭС.

Петрук добавил, что сейчас есть тлеющие участки, но в ведомстве не прогнозируют какого-то негативного развития событий.

Ранее сообщалось, что в зоне ЧАЭС пожар был локализован, но пока есть отдельные тлеющие участки.