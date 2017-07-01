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    Спасатели ликвидировали пожар в зоне Чернобыльской АЭС

    (обновлено: )15
    Площадь пожара в пятницу составляла 25 гектаров, позже площадь удалось уменьшить до семи гектаров. Вечером того же дня спасатели локализовали пожар.
    Пожар в зоне ЧАЭС
    ГСЧС

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Спасатели полностью ликвидировали лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает в субботу Госслужба Украины по ЧС.

    Ликвидация пожара в зоне ЧАЭС
    Канал MNS GOV.UA на youtube
    Тушение пожара в зоне ЧАЭС. Аэросъемка

    "Благодаря комплексному применению наземных и воздушных сил в 13.25 1 июля пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.

    В четверг днем в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, по предварительным данным, во время технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание остатков древесины и лесной подстилки.

    Утром в пятницу госслужба по ЧС сообщила, что тушение пожара на территории лесничества продолжается, его площадь составляла 25 гектаров, позже площадь удалось уменьшить до семи гектаров. В пятницу вечером спасатели локализовали пожар.

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