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    Тушение пожара в зоне ЧАЭС. Аэросъемка

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    Площадь пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС сократилась еще на четыре гектара - до 8 гектаров, сообщила в пятницу Госслужба Украины по ЧС.
    Канал MNS GOV.UA на youtube

    "По состоянию на 11.00 30 июня тушение пожара продолжается. В течение ночи площадь пожара уменьшена с 25 до 8 га. В 337-м лесном квартале пожар локализован, в 336-м квартале наблюдаются отдельные очаги", — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.

    Ранее в пятницу в ведомстве сообщили, что площадь пожара в чернобыльской зоне отчуждения за ночь сократилась вдвое — с 25 до 12 гектаров.

    По данным ведомства, привлечение наземных сил осложняется повышением радиационного фона в очаге горения, с утра пятницы привлечены два пожарных самолета и один вертолет с водосливным устройством.

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    Общий радиационный фон по зоне отчуждения составляет 0,03-0,04 мР/ч (допустимый 0,08 мР/ч), угроза распространения огня на другие лесные кварталы отсутствует, сообщили в Госслужбе.

    В четверг днем в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, по предварительным данным, во время технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание остатков древесины и лесной подстилки. На утро пятницы Госслужба по ЧС сообщала, что тушение пожара на территории лесничества продолжается, его площадь составляла 25 гектаров.

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