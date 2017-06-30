Тушение пожара в зоне ЧАЭС. Аэросъемка

"По состоянию на 11.00 30 июня тушение пожара продолжается. В течение ночи площадь пожара уменьшена с 25 до 8 га. В 337-м лесном квартале пожар локализован, в 336-м квартале наблюдаются отдельные очаги", — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.

Ранее в пятницу в ведомстве сообщили, что площадь пожара в чернобыльской зоне отчуждения за ночь сократилась вдвое — с 25 до 12 гектаров.

По данным ведомства, привлечение наземных сил осложняется повышением радиационного фона в очаге горения, с утра пятницы привлечены два пожарных самолета и один вертолет с водосливным устройством.

Читайте также: Атомная энергетика Украины: прошлое и будущее. Разговор с экс-директором ЧАЭС

Общий радиационный фон по зоне отчуждения составляет 0,03-0,04 мР/ч (допустимый 0,08 мР/ч), угроза распространения огня на другие лесные кварталы отсутствует, сообщили в Госслужбе.

В четверг днем в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, по предварительным данным, во время технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание остатков древесины и лесной подстилки. На утро пятницы Госслужба по ЧС сообщала, что тушение пожара на территории лесничества продолжается, его площадь составляла 25 гектаров.