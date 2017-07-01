В зоне отчуждения ЧАЭС продолжают тушить пожар

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается тушение отдельных тлеющих очагов, сообщает в субботу Госслужба Украины по ЧС.

"По состоянию на 8.00 1 июля продолжается тушение отдельных тлеющих очагов", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, общий радиационный фон в зоне отчуждения в пределах нормы.

Напомним, в четверг днем в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, по предварительным данным, во время технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание остатков древесины и лесной подстилки.

Утром в пятницу ГСЧС сообщила, что тушение пожара на территории лесничества продолжается, его площадь составляла 25 гектаров, позже площадь удалось уменьшить до семи гектаров.