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    В зоне отчуждения ЧАЭС продолжают тушить пожар

    (обновлено: )6
    По данным Госслужбы Украины по ЧС, по состоянию на 8.00 1 июля продолжается тушение отдельных тлеющих очагов, общий радиационный фон в зоне отчуждения в пределах нормы.
    Лесные пожары в зоне ЧАЭС
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается тушение отдельных тлеющих очагов, сообщает в субботу Госслужба Украины по ЧС.

    Ликвидация пожара в зоне ЧАЭС
    Канал MNS GOV.UA на youtube
    Тушение пожара в зоне ЧАЭС. Аэросъемка

    "По состоянию на 8.00 1 июля продолжается тушение отдельных тлеющих очагов", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, общий радиационный фон в зоне отчуждения в пределах нормы.

    Напомним,  в четверг днем в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, по предварительным данным, во время технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание остатков древесины и лесной подстилки.

    Утром в пятницу ГСЧС сообщила, что тушение пожара на территории лесничества продолжается, его площадь составляла 25 гектаров, позже площадь удалось уменьшить до семи гектаров.

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