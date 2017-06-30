В ГСЧС рассказали о радиационном фоне на ЧАЭС после пожара

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Превышение радиационного фона из-за лесного пожара в чернобыльской зоне отчуждения на данный момент не зафиксировано, угрозы для Чернобыльской АЭС нет, заявила пресс-секретарь управления госслужбы Украины по ЧС в Киевской области Виктория Рубан.

По данным ГСЧС, в четверг днем в зоне отчуждения ЧАЭС, по предварительным данным, во время проведения технологической вырубки леса для прокладки железной дороги, произошло возгорание остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 20 гектаров.

"Угрозы ЧАЭС нет, распространения огня в сторону ЧАЭС не происходит на данный момент… Повышение радиационного фона не зафиксировано, но утром будут проводиться замеры", — сказала Рубан в эфире телеканала "112. Украина" в пятницу утром.

На утро пятницы тушение на территории лесничества продолжает, его площадь составляет 25 гектаров. Пожар тушат 125 человек, используются 36 единиц техники. Также привлечены вертолет МИ-8 и два самолета АН-32П. Пожар вспыхнул на фоне установившейся на Украине, и, в частности, в Киевской области, жары: днем температура превышает отметку в 30 градусов тепла.

Это уже не первый случай, когда летом в сильную жару происходят пожары в Чернобыльской зоне отчуждения. Так, летом прошлого года несколько раз происходило возгорание в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС: горели травяной настил и лесная подстилка вблизи города Припять отдельными очагами на площади около трех гектаров, еще один пожар произошел на площади 15 гектар.

Летом 2015 года также произошел масштабный пожар на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща», расположенного в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, тогда горела сухая трава и лесная подстилка.