Площадь пожара в Чернобыльской зоне сократилась вдвое - ГСЧС

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Площадь пожара в чернобыльской зоне отчуждения сократилась вдвое, тушение затруднено из-за повышенного радиационного фона в очаге горения, угрозы распространения огня нет, сообщила в пятницу Госслужба Украины по ЧС.

Как ранее сообщили в ведомстве, в четверг днем в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, по предварительным данным, во время технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 20 гектаров. На утро пятницы Госслужба по ЧС сообщала, что тушение пожара на территории лесничества продолжается, его площадь составляла 25 гектаров.

"По состоянию на 08.45 30 июня тушение пожара продолжается. В течение ночи площадь пожара уменьшена с 25 до 12 гектаров. В 337-м лесном квартале пожар локализован, в 336-м квартале наблюдаются отдельные очаги. Привлечения наземных сил осложнено повышением радиационного фона в очаге горения", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с утра пятницы привлечены два пожарных самолета и один вертолет с водосливным устройством. Общий радиационный фон по зоне отчуждения составляет 0,03-0,04 мР/ч (допустимый 0,08 мг/ч)

"Угроза распространения огня на другие лесные кварталы отсутствует", — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.

Подразделения предприятия "Северная Пуща" провели работы по созданию минерализованных полос, на месте дежурят три трактора. Основные усилия направлены на недопущение пожара в направлении объекта "Вектор".