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    Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС локализован

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    В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на данный момент продолжается тушение отдельных тлеющих очагов пожара. Авиацией ГСЧС сброшено около 184 тонн воды.
    Тушение пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС локализован, сообщает Госслужба Украины по ЧС.

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    "Благодаря комплексному применению наземных и воздушных сил пожар локализован в 20.15 на площади 7 га. Продолжается тушение отдельных тлеющих очагов пожара. Авиацией ГСЧС сброшено около 184 тонн воды (41 сброс)", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Тушение пожара в зоне ЧАЭС. Аэросъемка

    В четверг, 29 июня, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, по предварительным данным, во время технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание остатков древесины и лесной подстилки. Утром в пятницу госслужба по ЧС сообщила, что тушение пожара на территории лесничества продолжается, его площадь составляла 25 гектаров, позже площадь удалось уменьшить до 7 гектар.

    Ранее начальник ГУ ГСЧС в Киевской области Василий Слободяник сообщал, что нет предпосылок, чтобы пожар в зоне отчуждения перекинулся на атомную электростанцию. 

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