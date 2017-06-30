Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС локализован

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС локализован, сообщает Госслужба Украины по ЧС.

"Благодаря комплексному применению наземных и воздушных сил пожар локализован в 20.15 на площади 7 га. Продолжается тушение отдельных тлеющих очагов пожара. Авиацией ГСЧС сброшено около 184 тонн воды (41 сброс)", — говорится в сообщении.

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В четверг, 29 июня, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, по предварительным данным, во время технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание остатков древесины и лесной подстилки. Утром в пятницу госслужба по ЧС сообщила, что тушение пожара на территории лесничества продолжается, его площадь составляла 25 гектаров, позже площадь удалось уменьшить до 7 гектар.

Ранее начальник ГУ ГСЧС в Киевской области Василий Слободяник сообщал, что нет предпосылок, чтобы пожар в зоне отчуждения перекинулся на атомную электростанцию.