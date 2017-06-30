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30.06.201719:34
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    Фотоленты

    Фотоитоги 30 июня: обрушение Донецкого университета, пожар в зоне ЧАЭС и шторм в Москве

    Тема:

    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (690)

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    Обрушение Донецкого университета
    Лесные пожары в зоне ЧАЭС
    Президент Петр Порошенко на торжественной встрече Ассоциации городов Украины
    Мэр Киева Виталий Кличко вручает удостоверение патрульному общественного формирования Муниципальная стража в Киеве
    В Донецкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом в 1 млрд гривен
    Столкновения с полицией в Бразилии
    Последствия ливня в Берлине
    Дождь в Москве
    Мужчина ранил двух человек в больнице Лас-Вегаса и покончил с собой
    В Германии радуются одобрению парламентом однополых браков
    Криштиану Роналду со своими двойняшками
    Обрушение Донецкого университета
    Обрушение Донецкого университета.
    ДАН
    Лесные пожары в зоне ЧАЭС
    Лесные пожары в зоне ЧАЭС.
    Украинское фото
    Президент Петр Порошенко на торжественной встрече Ассоциации городов Украины
    Президент Петр Порошенко на торжественной встрече Ассоциации городов Украины.
    УНИАН
    Мэр Киева Виталий Кличко вручает удостоверение патрульному общественного формирования Муниципальная стража в Киеве
    Мэр Киева Виталий Кличко вручает удостоверение патрульному общественного формирования "Муниципальная стража" в Киеве.
    УНИАН
    В Донецкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом в 1 млрд гривен
    В Донецкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом в 1 млрд гривен.
    Лариса Сарган в Facebook
    Столкновения с полицией в Бразилии
    Столкновения с полицией в Бразилии. Протестующие выступают против президента Мишела Темера, которого обвиняют в коррупции.
    REUTERS Nacho Doce
    Последствия ливня в Берлине
    Последствия ливня в Берлине.
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Дождь в Москве
    Горожане перед дождем в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Мужчина ранил двух человек в больнице Лас-Вегаса и покончил с собой
    Мужчина ранил двух человек в больнице Лас-Вегаса и покончил с собой.
    Las Vegas Review-Journal
    В Германии радуются одобрению парламентом однополых браков
    В Германии радуются одобрению парламентом однополых браков.
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Криштиану Роналду со своими двойняшками
    Криштиану Роналду со своими двойняшками.
    Facebook Cristiano Ronaldo

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    Обрушение Донецкого университета.

    Площадь обрушения Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского составила 340 квадратных метров, говорится в сообщении на сайте МЧС ДНР. "Двадцать девятого июня 2017 года в центре Донецка по адресу: бульвар Шевченко, 30 (Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского) около 19.00 произошло обрушение кровли и перекрытия с третьего по первый этаж. По предварительным данным, площадь обрушения составила 340 квадратных метров", — говорится в сообщении. Эксперты рассматривают две версии обрушения части одного из зданий Донецкого национального университета экономики и торговли, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в комиссии, проводящей расследование. Ранее сообщалось, что в результате взрыва в центре Донецка обрушилось здание Университета торговли. В администрации главы самопровозглашенной ДНР заявили, что это мог быть теракт.

    Смотрите также: Обрушение Донецкого национального университета экономики и торговли

    На Москву обрушился сильный шторм, порывы ветра достигают 15-20 метров в секунду, сообщает РИА Новости. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до субботы. В отдельных районах Москвы и Подмосковья прошел град. Источник в экстренных службах столицы сообщил, что в деревне Бурцево (новая Москва) дерево загорелось после прямого попадания молнии.

    Смотрите также: Москва во власти шторма: столицу РФ накрыл тропический ливень

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