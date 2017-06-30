Фотоитоги 30 июня: обрушение Донецкого университета, пожар в зоне ЧАЭС и шторм в Москве

Площадь обрушения Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского составила 340 квадратных метров, говорится в сообщении на сайте МЧС ДНР. "Двадцать девятого июня 2017 года в центре Донецка по адресу: бульвар Шевченко, 30 (Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского) около 19.00 произошло обрушение кровли и перекрытия с третьего по первый этаж. По предварительным данным, площадь обрушения составила 340 квадратных метров", — говорится в сообщении. Эксперты рассматривают две версии обрушения части одного из зданий Донецкого национального университета экономики и торговли, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в комиссии, проводящей расследование. Ранее сообщалось, что в результате взрыва в центре Донецка обрушилось здание Университета торговли. В администрации главы самопровозглашенной ДНР заявили, что это мог быть теракт.

Смотрите также: Обрушение Донецкого национального университета экономики и торговли

На Москву обрушился сильный шторм, порывы ветра достигают 15-20 метров в секунду, сообщает РИА Новости. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до субботы. В отдельных районах Москвы и Подмосковья прошел град. Источник в экстренных службах столицы сообщил, что в деревне Бурцево (новая Москва) дерево загорелось после прямого попадания молнии.

Смотрите также: Москва во власти шторма: столицу РФ накрыл тропический ливень