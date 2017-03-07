В Одессе две девочки выпали из окна санатория

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Одессе в ночь на 7 марта две несовершеннолетние пациентки санатория выпали из окна оздоровительного учреждения, сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что около 3.00 в полицию по "линии 102" поступило сообщение о том, что из окна 2-го этажа здания санатория "Люстдорф", расположенного в курортной зоне Одессы — на ул. Зои Космодемьянской, выпали две несовершеннолетние девочки.

"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции Одессы. Установлено, что пострадали жительницы Одесской области – сестры в возрасте 12 и 16 лет, которые с декабря прошлого года находились на лечении в данном санатории", — рассказали в главке.

Установлено, что сестры познакомились с двумя парнями, которые работали на расположенной недалеко стройке.

"Ночью ребята пришли в здание, где находилась комната сестер. Внутрь их не пустил персонал санатория, и молодые люди начали общаться с сестрами с улицы, через окно. В ходе общения девушки выпали из окна здания", — добавили в отделе.

Обе несовершеннолетние госпитализированы. Старшая с многочисленными травмами и переломами находится в реанимации, у младшей – перелом руки, ушибы и пр.

Представитель главка уточнил, что, учитывая особенности постройки здания, девочки упали с высоты около 6-7 метров.

Сейчас решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства по ст.128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. В настоящее время проводится соответствующая проверка.

Напомним, в Киеве 25 февраля с балкона третьего этажа торгово-развлекательного центра "Магеллан" выпал 31-летний мужчина.