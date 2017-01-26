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    Россия

    В Москве беременная женщина выпала из окна 14-го этажа

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    Вечером 25 января возле жилого дома, расположенного по улице Верхние поля в городе Москве, обнаружено тело беременной женщины с травмами, характерными при падении с большой высоты.
    Скорая помощь в РФ
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Следствие начало проверку гибели беременной женщины в Москве, чье тело обнаружили возле многоэтажки, с характерными для падения с большой высоты травмами, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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    "Вечером 25 января 2017 года возле жилого дома, расположенного по улице Верхние поля в городе Москве, обнаружено тело беременной женщины с травмами, характерными при падении с большой высоты. По предварительным данным, женщина находилась в квартире с родственниками", — сказала Иванова.

    Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, женщина выбросилась с 14-го этажа дома.

    "В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Опрашиваются родственники, соседи и возможные очевидцы. Следствие устанавливает причины, побудившие женщину совершить данный поступок", — добавила Иванова.

    Напомним, в Киеве мужчина разбился, выбросившись из окна больницы.

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