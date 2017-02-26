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    Киев

    В Киеве с балкона третьего этажа ТЦ выпал мужчина

    (обновлено: )89
    По предварительной информации, пострадавший являлся посетителем одного из ресторанов. Мужчина с многочисленными травмами был доставлен больницу.
    Скорая помощь в Киеве
    Фото "Голос столицы"

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В Киеве в субботу, 25 февраля, с балкона третьего этажа торгово-развлекательного центра "Магеллан" выпал 31-летний мужчина, сообщает "Обозреватель".

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    Отмечается, что инцидент произошел в субботу ночью.

    По предварительной информации, пострадавший являлся посетителем одного из ресторанов. Мужчина с многочисленными травмами был доставлен клиническую больницу №17.

    Также сообщается, что в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и, скорее всего, упал по неосторожности.

    Напомним, ранее в городе Борисполь Киевской области 12-летний подросток выпрыгнул из окна 7 этажа. С тяжелыми травмами, переломами и ушибами внутренних органов ребенок доставлен в реанимацию.

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