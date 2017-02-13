На месте трагедии в Киеве, где мать выбросила ребенка с 7 этажа

Женщина погибла на месте. Ребенка забрали в реанимацию. О мотивах женщины неизвестно.

"Предварительно установлено: женщина выбросила из квартиры трехлетнего сына и прыгнула сама. Женщина скончалась на месте, мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу", — говорится в сообщении полиции Киева.

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Позднее сообщалось, что трехлетний Ваня, выброшенный матерью в воскресенье, 12 февраля, утром с 7 этажа в Киеве, скончался в реанимации Киевской клинической больницы №7.