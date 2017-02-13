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    На месте трагедии в Киеве, где мать выбросила ребенка с 7 этажа

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    В Дарницком районе столицы женщина выбросила из окна седьмого этажа ребенка, кота, затем выпрыгнула сама. Происшествие случилось на улице Срибнокильской, 12.
    Канал ГУ НП Киева на Youtube

    Женщина погибла на месте. Ребенка забрали в реанимацию. О мотивах женщины неизвестно.

    "Предварительно установлено: женщина выбросила из квартиры трехлетнего сына и прыгнула сама. Женщина скончалась на месте, мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу", — говорится в сообщении полиции Киева.

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    Позднее сообщалось, что трехлетний Ваня, выброшенный матерью в воскресенье, 12 февраля, утром с 7 этажа в Киеве, скончался в реанимации Киевской клинической больницы №7.

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